Του Βαγγέλη Δουράκη

«Φουλ» των πλειστηριασμών από την Εφορία για χρέη προς το Δημόσιο: Η ΑΑΔΕ βγάζει στο «σφυρί» από τα μέσα του ερχόμενου μήνα «πακέτο» 25 ακινήτων και συγκεκριμένα, οικόπεδα, διαμερίσματα, οικοδομές, αποθήκες και χώρους στάθμευσης με τιμές πρώτης προσφοράς που ξεκινούν από τα 1.160 ευρώ και φτάνουν ως και τα 3.975.000 ευρώ! Το ηλεκτρονικό «σφυρί» της Εφορίας θα χτυπήσει ξανά στις 14 Μαΐου με το πρόγραμμα των πλειστηριασμών να κλείνει 11 Ιουνίου.

Δεδομένου, λοιπόν ότι η ΑΑΔΕ «τρέχει» τις διαδικασίες πλειστηριασμών, πρέπει να σημειωθεί πως σε εγχειρίδιά της καθιστά σαφές ότι η πρώτη κατοικία όσων διατηρούν «ανοιχτούς λογαριασμούς» με το Κράτος, μένει εκτός κατασχέσεων. Κάτι βέβαια, που είναι ξεκάθαρο και μέσα από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων εσόδων.

Η διαδικασία κατασχέσεων που ακολουθεί η ΑΑΔΕ

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο και εφόσον ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί στις ειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ για την τακτοποίηση των χρεών του, σε πρώτη φάση μπαίνουν σε εφαρμογή οι διαδικασίες κατασχέσεων.

Αρχικά στο στόχαστρο μπαίνουν οι τραπεζικές καταθέσεις, δεδομένου ότι με μια απλή εντολή στις τράπεζες, ενεργοποιούνται κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, δηλαδή για χρήματα που έχει λαμβάνειν ο οφειλέτης από τρίτους (μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιδοτήσεις κ.λπ.).

Εφόσον οι κατασχέσεις των κινητών περιουσιακών στοιχείων δεν αποδώσουν, δηλαδή δεν επαρκούν για να καλύψουν το ποσό της οφειλής, τότε ακολουθεί η κατάσχεση και των ακινήτων του οφειλέτη.

Όπως αναφέρει το «Εγχειρίδιο» της ΑΑΔΕ, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικών Κέντρων ή εισπρακτικών Κέντρων, εκδίδει την εντολή κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ξεκινά τον πλειστηριασμό, με την ακόλουθη διαδικασία:

Επί κατάσχεσης κινητών, μετά την παρέλευση τουλάχιστον, 15 ημερολογιακών ημερών από την επιβολή της κατάσχεσης.

Επί κατάσχεσης ακινήτου, μετά την παρέλευση 40 ημερολογιακών, ημερών ή το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την επιβολή της κατάσχεσης στο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη.

Τι ισχύει για την α’ κατοικία οφειλέτη Δημοσίου

Σημειώνεται όμως, ότι από τον πλειστηριασμό των ακινήτων διασώζεται η κύρια κατοικία του οφειλέτη εφόσον η αντικειμενική της αξία είναι κοντά στα όρια της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Στο «Εγχειρίδιο» της ΑΑΔΕ σημειώνεται χαρακτηριστικά πως «η ανωτέρω προθεσμία δεν τηρείται, εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος (π.χ. όταν πρόκειται για ακίνητο που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέτη, η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης, η αξία της οποίας δεν απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται κατά τις κείμενες διατάξεις για την απαλλαγή του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων - Φ.Μ.Α., ως πρώτης κατοικίας), ο οποίος θα πρέπει να μνημονεύεται σε σχετική έκθεση του επισπεύδοντος τον πλειστηριασμό Προϊσταμένου».

Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται εκτός της λίστας των πλειστηριασμών, η πρώτη κατοικία των οφειλετών, η αξία της οποίας βρίσκεται κοντά στα όρια της απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Ποια είναι τα περιουσιακά όρια «διάσωσης» της α΄ κατοικίας

Σήμερα, το όριο είναι 200.000 ευρώ για τον άγαμο, 250.000 για το ζευγάρι και 275.000 για τον έγγαμο ΑμΕΑ. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.

Εφόσον η αντικειμενική αξία της κατοικίας είναι κάτω από τα συγκεκριμένα όρια, τότε η Εφορία δεν προχωρεί στον πλειστηριασμό της, αλλά προφανώς θα επιδιώξει την είσπραξη των οφειλών με άλλα μέσα, όπως την κατάσχεση άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ήτοι άλλων ακινήτων, ή τραπεζικών καταθέσεων κ.λπ.

Αναλυτικότερα τα όρια απαλλαγής από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων και ταυτόχρονα, της προστασίας από τους πλειστηριασμούς της Εφορίας είναι τα ακόλουθα:

Άγαμος: 200.000 ευρώ

Έγγαμος: 250.000 ευρώ

Έγγαμος: ΑΜΕΑ 275.000

Έγγαμος με ένα παιδί: 275.000

Έγγαμος με δύο παιδιά: 300.000 ευρώ

Έγγαμος με τρία παιδιά: 330.000 ευρώ

Έγγαμος με τέσσερα παιδιά: 360.000 ευρώ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.