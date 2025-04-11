Πώς να μειώσετε τον φόρο εισοδήματος - Τα μυστικά ενός «φουσκωμένου» εκκαθαριστικού

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η έγκαιρη εξόφληση του φόρου εισοδήματος – έως τις 31 Ιουλίου – δεν είναι ο μόνος τρόπος μείωσης του εκκαθαριστικού (στην προκειμένη περίπτωση από 2% έως 4% ανάλογα με το πότε θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση). Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν ώστε να «ελαφρύνει» το «ραβασάκι» της εφορίας.

Ενοίκια

Απαλλάσσονται από το φόρο συμπληρώνοντας τους κωδικούς 119-120 όσοι:

Εκμίσθωσαν κλειστές κατοικίες ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες.

Υπέγραψαν σύμβαση μίσθωσης τουλάχιστον τριών ετών μετά τις 8 Σεπτεμβρίου 2024.

Για τα ανείσπρακτα ενοίκια, και για να μην φορολογηθούν γι’αυτά, οι φορολογούμενοι θα πρέπει, μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχουν εκδώσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί (κατατεθεί και κοινοποιηθεί) εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τεκμαρτό εισόδημα

Οι κωδικοί 047-048 μειώνουν 50% το τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες κι αυτοαπασχολούμενους με έδρα και κύρια κατοικία:

Σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή δημοτικές κοινότητες με λιγότερους από 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής, πλην νησιών).

Σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.

Η μείωση ισχύει και για πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα και εκμεταλλευτές ταξί με ιδιοκτησία έως 25%.

Η συμπλήρωση των κωδικών 443-444 επιφέρει αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος ( δεν σταματά τη βεβαίωση του φόρου πάντως)

Οι κωδικοί 045-046 συμπληρώνονται για την εξαίρεση από τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος.

Απαλλάσσονται επίσης και τα μπλοκάκια αν συμπληρώσουν με ΝΑΙ τους κωδικούς 019-020.



Απαλλάσσονται και οι επιχειρήσεις με τζίρο έως 2εκατ€ που αύξησαν τους εργαζομένους πλήρης απασχόλησης για τουλάχιστον 3 μήνες.

Οι άνω των 65 συμπληρώνουν τη λέξη ΝΑΙ στους κωδικούς 013-014 για μείωση 30% στα τεκμήρια.

Στους κωδικούς 781-782 δηλώνονται τα ποσά για την κάλυψη των τεκμηρίων (έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, εφάπαξ παροχές ασφαλιστικών ταμείων, έσοδα από δάνεια, κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών).

Οι κωδικοί 787-788 προορίζονται για την ανάλωση κεφαλαίου.

Αποδείξεις

Φορολογούμενοι άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία άνω του 80% στρατευμένοι συμπληρώνουν τους κωδικούς 023-024 ώστε να απαλλαγούν από την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων μέσω e-συναλλαγών ίσες με το 30% του εισοδήματος τους.

Οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, εφόσον δεν συλλέξουν τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 22% επί της διαφοράς.

Οι αποδείξεις από ιατρικά επαγγέλματα μετράνε διπλά.

Αποδείξεις από εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, ηλεκτρολόγου, μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, σχολές χορού μειώνουν το φόρο κατά 30% της αξίας τους.

Νέοι επιδευματίες

Όσοι έκαναν έναρξη εργασιών από την πρωτοχρονιά του 2022 κι έπειτα έχουν μείωση φορολογικού συντελεστή κατά 50% για εισοδήματα έως 10.000€ αρκεί να συμπληρώσουν τους κωδικούς 017-018.

Όσοι δηλώσουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά, πληρώνουν μισή προκαταβολή φόρου συμπληρώνοντας τους κωδικούς 327-328.

Φοιτητική κατοικία

Δηλώνεται ως δευτερεύουσα κατοικία από τον γονέα ώστε το τεκμήριο να επιβαρύνεται εκείνος κι όχι τα παιδιά από το τεκμήριο.

Ανακαίνιση - Επισκευή ακινήτου

Στους κωδικούς 627-628 συμπληρώνονται οι ηλεκτρονικές δαπάνες που έγιναν το 2024 για ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων. Η έκπτωση φόρου ανέρχεται σε έως 3.200€.

Παραχώρηση κατοικίας

Η δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας έως 200 τ.μ. από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς παππούδες, γιαγιάδες και προς παιδιά, εγγόνια, είναι αφορολόγητη για τον φορολογούμενο που παραχωρεί την κατοικία.

Αγρότες

Πληρώνουν μειωμένο φόρο κατά 50% αν ανήκουν σε συνεταιρισμού ή ασκού συμβολαιακή γεωργία. Πρέπει να συμπληρωθούν οι κωδικοί 035-036.

