Σπάει τα ρεκόρ η τιμή του χρυσού ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 3.200 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η κρίση που δημιούργησε ο εμπορικός πόλεμος βαθαίνει.

Την ίδια ώρα, οι ασιατικές αγορές βυθίζονται στα κόκκινα με τον Nikkei να καταγράφει πτώση άνω του 4%.

Ο ιαπωνικός Kospi χάνει λίγο κάτω από 1%, ενώ ο China Α50 σημειωνει οριακή άνοδο στο +0.06%.

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη, χάνοντας τμήμα των κερδών από το ιστορικό ράλι της Τετάρτης αφότου ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 145% στην Κίνα

