Στα 35 εκατομμύρια ευρώ φθάνει το ποσό που θα εισπράξουν για το 2023 οι οικιακοί καταναλωτές και οι δήμοι στις περιοχές όπου λειτουργούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γνωστοποίησε σήμερα η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, σημειώνοντας ότι το 82% αυτού του ποσού, δηλαδή πάνω από 29 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα αιολικά πάρκα.

Τα ποσά του ειδικού τέλους παρακρατούνται, με βάση το νόμο, αυτόματα από τις πληρωμές προς τα αιολικά πάρκα με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών δήμων και τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών και αντιστοιχούν στο 3% του τζίρου των έργων. Αντίστοιχες παρακρατήσεις γίνονται από τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΣ), τους σταθμούς βιοενέργειας, μερικά φωτοβολταϊκά και υβριδικά έργα.

Με πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσιοποιήθηκαν τα ποσά ανά κοινότητα που θα λάβουν οι δήμοι και οι καταναλωτές για την παραγωγή Α.Π.Ε. του έτους 2023. Σύμφωνα με την απόφαση, από τα 35 εκατομμύρια:

14,2 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για τη μείωση των λογαριασμών των οικιακών καταναλωτών.

21,2 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για οικονομική ενίσχυση των τοπικών δήμων.

Η διανομή των 14,2 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές θα ξεκινήσει με την οριστικοποίηση του καταλόγου που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΝ. Από αυτά, πάνω από 11,6 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα αιολικά πάρκα.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι:

Τα υψηλότερα συνολικά ποσά για τους ΟΤΑ και τους κατοίκους, αφορούν τους ακόλουθους δήμους:

Καρύστου Ευβοίας (5,4 εκατ. ευρώ)

Θηβαίων Βοιωτίας (2,8 εκατ. ευρώ)

Αρριανών Ροδόπης (1,7 εκατ. ευρώ)

Τανάγρας Βοιωτίας (1,2 εκατ. ευρώ)

Αλεξανδρούπολης Έβρου (1,1 εκατ. ευρώ)

Δελφών Φωκίδας (1 εκατ. ευρώ)

Κοζάνης (908 χιλ. ευρώ)

Βοΐου Κοζάνης (843 χιλ. ευρώ)

Κύμης - Αλιβερίου Ευβοίας (816 χιλ. ευρώ)

Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας (808 χιλ. ευρώ)

Οι κοινότητες των οποίων οι οικιακοί καταναλωτές θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν είναι:

Η κοινότητα Κομίτου Ευβοίας (574 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Αισύμης Έβρου (329 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Ύδρας (306 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Στουππαίων Ευβοίας (296 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Θίσβης Βοιωτίας (287 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Οργάνης Ροδόπης (282 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Νέων Στύρων Ευβοίας (243 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Κέχρου Ροδόπης (238 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Δεσφίνας Φωκίδας (219 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Πλατανιστού Ευβοίας (207 χιλ. ευρώ)

Σε επίπεδο περιφερειών, η πιο ευνοημένη περιοχή της ηπειρωτικής χώρας είναι η Στερεά Ελλάδα με 13,8 εκατ. ευρώ στους δήμους και τους καταναλωτές των κοινοτήτων της. Ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Από τις νησιωτικές περιφέρειες, η πιο ευνοημένη είναι η Κρήτη με 1,6 εκατ. Ευρώ, χάρη κυρίως στα αιολικά πάρκα της ανατολικής Κρήτης.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εκφράζει εξάλλου την ικανοποίησή της που οι αρμόδιες υπηρεσίες και γενικότερα η πολιτεία συνεχίζουν να υλοποιούν στην πράξη ένα σημαντικό μέτρο ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών. Σημειώνεται ότι πριν τρεις μήνες είχαν αποδοθεί στους καταναλωτές των τοπικών κοινοτήτων τα ποσά των ετών 2021 και 2022. Η επιτάχυνση αυτή των διαδικασιών δείχνει ότι, χάρη στις προσπάθειες του ΥΠΕΝ και των υπηρεσιών του, έχουν αντιμετωπιστεί τα περισσότερα από τα προβλήματα που υπήρχαν και έτσι αναμένεται ότι οι επόμενες καταβολές στους δικαιούχους θα είναι τακτικές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.