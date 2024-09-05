Η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε μείωση των τιμολογίων προμηθειών, σε επιλεγμένες, συχνά χρησιμοποιούμενες συναλλαγές.



Η μείωση των προμηθειών εντάσσεται στη φιλοσοφία και τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα της Τράπεζας και αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της άμεσης προσαρμογής της Εθνικής στις ανάγκες των πελατών της, μισθωτών, συνταξιούχων και επαγγελματιών.



Συγκεκριμένα, από 20 Σεπτεμβρίου 2024, εφαρμόζονται οι παρακάτω προσαρμογές στις προμήθειες για τους πελάτες της Εθνικής Τράπεζας:

• Μείωση προμήθειας πληρωμής λογαριασμών, μέσω ΑΤΜ και APS με χρήση κάρτας, κατά 50%.

• Μηδενισμός προμήθειας εκφόρτισης προπληρωμένων καρτών από €2.

• Μείωση προμήθειας άμεσης αποστολής εμβάσματος (instant payment) μέσω Internet & Mobile banking για ποσά έως €500 από €2,5 σε €1,5.

• Μείωση προμήθειας χορήγησης καρνέ επιταγών από €2 σε €1.

• Μηδενισμός προμηθειών μετατροπής συναλλάγματος για συναλλαγές κατόχων προπληρωμένων καρτών μέσω της εφαρμογής Next.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα, πρώτη διατήρησε σε εύλογα επίπεδα τις χρεώσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω IRIS και POS, εφαρμόζοντας και ανώτατο όριο χρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων, και έδωσε προτεραιότητα στη σύνδεση καταστήματος και digital υπηρεσιών.



Τέλος να επισημανθεί, ότι στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, τα ταμεία εξακολουθούν να εξυπηρετούν τους πελάτες καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας τους, σε καθημερινή βάση χωρίς περιορισμούς. Έτσι βρίσκεται κοντά στους πελάτες της διαρκώς, προκειμένου να τους διευκολύνει, και να καλύπτει τις καθημερινές τους απαιτήσεις.

Η Εθνική Τράπεζα με αυτές τις πρωτοβουλίες, αποδεικνύει την πρόθεσή της για διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών της τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό της δίκτυο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.