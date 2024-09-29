Αύριο Δευτέρα αναμένεται η ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για τη νέα αποέπενδυση του από την Εθνική Τράπεζα.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ξεκινήσει την ίδια ημέρα, θα έχει διάρκεια μέχρι τις 2 Οκτωβρίου και θα αφορά τη διάθεση του 10% των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, από το 18,3% περίπου που έχει σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτό το ποσοστό το 15-20% θα διατεθεί στη λιανική ενώ το υπόλοιπο σε θεσμικούς και μακροπρόθεσμους επενδυτές με τιμή διάθεσης που θα καθοριστεί με βάση το βιβλίο προσφορών.

Το τελικό ποσοστό που θα διατεθεί στην ελληνική δημόσια προσφορά θα παραμείνει ανοιχτό, αφήνοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερο ποσοστό στην τελική κατανομή.

Το προηγούμενο placement έγινε τον Νοέμβριο του 2023 και ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία με τη διάθεση τελικά ποσοστού 22% που κατείχε το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα.

Η συναλλαγή προσέλκυσε πολύ έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη συνολική ζήτηση να ξεπερνά τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών κατά 8 φορές.

Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, σχεδόν ένα έτος, η Εθνική Τράπεζα, παρουσίασε περαιτέρω άνοδο των οικονομικών της μεγεθών με τα αναλογούντα κέρδη μετά φόρων το πρώτο εξάμηνο του 20024 να ανέρχονται σε 670 εκατ. ευρώ και οργανικά κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο ομίλου 646 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26% και 27% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα προχώρησε σε ανανέωση της εταιρικής της εικόνας.

Όπως είχε αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς από το βήμα της τελευταίας ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Τράπεζας, που ενέκρινε τη διανομή μερίσματος, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, «το 2023 ήταν έτος ορόσημο για την Εθνική Τράπεζα, με έμπρακτη και ευρεία αναγνώριση της προσπάθειας των τελευταίων 5 ετών, ειδικότερα από τους μετόχους, από τους επόπτες, από τους αξιολογικούς οίκους, από τους πελάτες αλλά και από την ευρύτερη κοινωνία».

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου ο κ.Μυλωνάς είχε επίσης δώσει έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ισολογισμού της, εστιάζοντας και στο γεγονός ότι οι εκταμιεύσεις δανείων σημείωσαν αισθητή άνοδο, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών ύψους 2,8 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2024. Επιπλέον, τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα το Α' εξάμηνο 2024 ενισχύθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν στα 9,1 δισ. ευρώ παρέχοντας σημαντική στήριξη στα καθαρά έσοδα από τόκους και ενισχύοντας περαιτέρω το μοναδικό πλεονέκτημα ρευστότητας της Εθνικής Τράπεζας. Την ίδια στιγμή η Εθνική, όπως τονίσθηκε, συνεχίζει να εστιάζει στρατηγικά στην τεχνολογική και ψηφιακή βελτιστοποίηση των υποδομών της, γεγονός που θα μας παρέχει τη δυνατότητα να στηρίξει την πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντάς στους πελάτες της καινοτόμες χρηματοοικονομικές λύσεις και βελτιωμένη εμπειρία.

Στην ομιλία του στη γενική συνέλευση, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, είχε τονίσει ότι Εθνική έχει ήδη γυρίσει σελίδα και πρωταγωνιστεί στην εξέλιξη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και την πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Έμφαση έδωσε στη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και τη σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς: από το μετασχηματισμό της τράπεζας που είναι έργο ετών και διαπερνά οριζοντίως όλες τις δραστηριότητές της και την κουλτούρα της, τη νέα της ταυτότητα καθώς και την προσαρμογή της στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα λειτουργίας, για την τήρηση των κανόνων ESG, για την προσφορά της στην οικονομία και την κοινωνία.

Η νέα αποεπένδυση του ΤΧΣ θα αποτελέσει ένα ακόμη σταθμό στη μακρόχρονη ιστορία της τράπεζας που συμβαδίζει με τη νεότερη ελληνική ιστορία που έχει συμπληρώσει 183 χρόνιας ζωής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.