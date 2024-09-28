Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, οι τιμές του οποίου συνεχίζουν την πτωτική τάση παρά την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το ρωσο- ουκρανικό μέτωπο.

Στη χώρα μας η τιμή της αμόλυβδης είναι κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας σημαντική πτώση από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή του μαύρου χρυσού έχει πέσει στα 72 δολάρια το βαρέλι, μειωμένο κατά 7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 21% σε σχέση με πέρυσι, στοιχεία που αποτυπώνονται αρχικά στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης.

Το πετρέλαιο κίνησης έχει πέσει στο 1,5 ευρώ περίπου ανά λίτρο, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε σκαρφαλώσει στο 1,8. Τη βενζίνη σήμερα τη βρίσκουμε με μια μέση τιμή στο 1,75, όταν πέρυσι ήταν στο 1,9 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για μειώσεις 15,5% και 8% αντίστοιχα.

Οι απώλειες για τον μαύρο χρυσό αναμένεται να αποτυπωθούν και στο πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινά η διάθεσή του από τις 15 Οκτωβρίου, με βάση τις τιμές χονδρικής, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα φαίνεται πως η τιμή ανά λίτρο θα περιοριστεί στο 1 ευρώ και 15 λεπτά. Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα 19 με ένα 20.

Πρόκειται για μία μείωση πάντως πάνω από 18% σε σχέση με πέρυσι, όταν το λίτρο είχε ξεπεράσει το 1 ευρώ και τα 40 λεπτά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.