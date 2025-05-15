ΕΤΑΔ: Εφτά προσφορές για την «Ακτή Βουλιαγμένης» - Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση του διαγωνισμού

Την ολοκλήρωση της Α' Φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτή Βουλιαγμένης», η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, με την αποσφράγιση των φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ανακοίνωσε η ΕΤΑΔ.

Κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, κατατέθηκαν και αποσφραγίσθηκαν φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από επτά επιχειρηματικά σχήματα, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για αυτό το εμβληματικό ακίνητο της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα ακόλουθα επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

1. AIR CANTEEN A.E.

2. ATHENS BEACH CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

3. MONTEKAVO REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4. THE MARGI A.E.

5. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: EVERGOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Ε.Β.Ε.

6. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: «REDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» - «ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΟΥΛΙΜΕΝΗΣ»

7. ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση οργανωμένης παραλίας στον δήμο Βάρης- Βούλας Βουλιαγμένης, για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη. Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το πρώην εστιατόριο-ορόσημο της περιοχής «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο ανέρχεται σε 638,50 μ.

Η Διαγωνιστική Διαδικασία πραγματοποιείται σε δυο Φάσεις: η Α΄ Φάση, η οποία και ολοκληρώθηκε σήμερα, αφορούσε σε πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, ενώ θα ακολουθήσει η προεπιλογή των επενδυτών που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση για υποβολή δεσμευτικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

Η «Ακτή Βουλιαγμένης» είναι η δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της πόλης, με το φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αναψυχής να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλο το χρόνο. Το 2024 υποδέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανήλθε σε 8.000 άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.