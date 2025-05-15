Ασθενή ανάπτυξη κατέγραψε η ευρωζώνη και η ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,2% στην ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,2% στην ευρωζώνη και κατά 1,4% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2025, μετά από αύξηση 1,2% στην ευρωζώνη και 1,4% στην ΕΕ επίσης το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2025, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από αύξηση κατά 0,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2024).

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,3% στην ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,1% στην ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,8% στην ευρωζώνη και κατά 0,6% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

