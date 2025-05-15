Με πτώση 0.29% έκλεισε το Xρηματιστήριο

Με ήπια υποχώρηση έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, σε μία συνεδρίαση η οποία χαρακτηρίστηκε από περιορισμένες ρευστοποιήσεις για την αποκόμιση των κερδών που έχουν προκύψει σε πολλές μετοχές μετά την άνοδο των τελευταίων ημερών. Υπενθυμίζεται ότι στις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις ο Γεν. Δείκτης κατέγραψε αθροιστικά κέρδη άνω του 4%.

Σημαντικός ήταν επίσης ο όγκος των συναλλαγών που καταγράφηκε μέσω πακέτων μετοχών.

Αξιόλογα κέρδη για την μετοχή της QUALCO (12,09%) στα 6,120 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για τις τρείς πρώτες ημέρες της διαπραγμάτευσης της το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.

Οι τράπεζες που κυριάρχησαν στις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε αθροιστικά περίπου 8%, εμφάνισαν πιο συγκρατημένη εικόνα.

Η μετοχή της Alpha Bank η οποία συγκέντρωσε και τις περισσότερες συναλλαγές (ξεπέρασαν τα 32 εκατ. ευρώ) έκλεισε με άνοδο 0,99% στα 2,559 ευρώ. Ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε σήμερα την μετοχή της Τράπεζας στην επενδυτική βαθμίδα.

Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των άλλων συστημικών τραπεζών με τον τίτλο της Εθνικής να υποχωρεί κατά 0,68% στα 10,150 ευρώ, της Eurobank κατά 1,15% στα 2,590 ευρώ και της Πειραιώς κατά 0,11% στα 5,416 ευρω.

Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά 0.28% στις 4,428.01 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) είχε οριακή άνοδο 0,12% στις 2,698,35 μονάδες. Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Νατάσσα Στάμου, κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Εγχώρια Αγορά, αναφέροντας ότι "ήδη έχουν εισέλθει φέτος τρεις νέες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αναμένεται να πράξουν το ίδιο άλλες τρεις το 2025".

Η αξία των συναλλαγών έφθασε στα 163,913 εκατ . ευρώ, εκ των οποίων τα 30,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Στα 122,099 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 43 μετοχές, αρνητικό για 58, ενώ 23 μετοχές έμειναν αμετάβλητες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

