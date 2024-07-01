Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,83% στις 1.415,87 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωαγορές.

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι τελικά δύσκολα η ακροδεξιά θα αποκτήσει απόλυτη αυτοδυναμία στον β΄ γύρο της επόμενης Κυριακής.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.415,87 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,83%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 6,86 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,40%), της Πειραιώς (+2,23%), της Σαράντης (+1,85%), της Viohalco (+1,76%) και της Eurobank (+1,53%).

Αντιθέτως, μικρή πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Lamda (-0,58%) και της Autohellas (-0,18%).

Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 13 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ιατρικό (+3,56%) και Unibios (+3,17%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Prodea (-5,92%) και Ακρίτας (-3,27%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

