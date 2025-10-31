Έρχεται ο e-καταναλωτής - Ποιες καινούριες λειτουργίες θα περιλαμβάνει

Του Χρυσόστομου Τσούφη

«Η γνώση είναι δύναμη». Τη φράση αυτή που αποδίδεται στον Άγγλο φιλόσοφο Φράνσις Μπέικον, φαίνεται ότι έχουν κάνει …ευαγγέλιο στο Υπουργείο Ανάπτυξης.



Και γι’αυτό προχωρούν σε ολική αναμόρφωση του e-καταναλωτή. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος δεν είναι ευχαριστημένος – το λέει άλλωστε και δημόσια – με τη λειτουργία του εργαλείου και έχει δώσει εντολή για λίφτινγκ μεγάλης κλίμακας. Οι αλλαγές που θα γίνουν θα είναι τέτοιας έκτασης ώστε να χρειαστούν 6-7 μήνες πριν ο νέος e-καταναλωτής να είναι λειτουργικός πληρώντας τις επιθυμίες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

Συγκρίσεις και ταμπελάκια

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή που αναμένεται – στο πλαίσιο της όσο γίνεται πληρέστερης ενημέρωσης του καταναλωτή – είναι ότι θα δοθεί η δυνατότητα ώστε να μπορεί να συγκρίνει τιμές και προϊόντων στο εξωτερικό. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει σήμερα.



Για να τα καταφέρεις πρέπει ο ίδιος να μπεις στους ιστότοπους μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ του εξωτερικού και να σου …βγουν τα μάτια και η ψυχή για να βρεις τα ίδια με εδώ προϊόντα και να κάνεις τη σύγκριση. Αλλιώς θα πρέπει να περιμένεις το ΙΕΛΚΑ που τρέχει τέτοιες κυλιόμενες έρευνες συγκρίσεων ομοειδών προϊόντων προσφέροντας πολύ σημαντικές υπηρεσίες (Η τελευταία έρευνα αφορά τιμές σε συνολικά 40 κατηγορίες προϊόντων. Το δείγμα αριθμεί πάνω από 6.000 τιμές προϊόντων και 44 διαφορετικές αλυσίδες σουπερμάρκετ στις οκτώ χώρες).

Σε πιο…συμβατικές μεθόδους υπάρχει η επιτόπια σύγκριση (να μεταβείς στη χώρα που θέλεις να ...ερευνήσεις) ή επικοινωνώντας με κάποιο προσφιλές πρόσωπο σου που ζει στο εξωτερικό και να του ζητήσεις να…κάνει ρεπορτάζ.

Πριν το καλοκαίρι, θα μπορείς να κάνεις τη σύγκριση από το τηλέφωνο σου ή τον υπολογιστή σου.



Στο τραπέζι έχουν πέσει ήδη αρκετές ιδέες χωρίς να είναι ακόμη κάτι ώριμο. Πάντως, στον υπουργό φαίνεται να μην αρέσει και το ότι στον e-καταναλωτή μπορεί κάποιος να δει μόνο τις τιμές στα υποκαταστήματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει πρόσβαση δηλαδή στον …τιμοκατάλογο μεμονωμένων μικρότερων επιχειρήσεων.

Πληροφορίες που αν υπήρχαν μπορεί να έστρεφαν εκεί περισσότερο κόσμο, ενισχύοντας έτσι και τον ανταγωνισμό.

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή που έρχεται – αν όχι μέσα στο Νοέμβριο, το αργότερο στις αρχές Δεκεμβρίου – είναι με τα ταμπελάκια των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα οποία θα προστεθεί και η αρχική τιμή.



Ο λόγος γίνεται σε πρώτη φάση για τα νωπά προϊόντα, για τα οποία στο υπουργείο ανάπτυξης φθάνουν πολλές καταγγελίες για «φούσκωμα» τιμών. Θα γίνει λοιπόν μια παρακολούθηση των τιμών αυτών των προϊόντων από τις υπηρεσίες του υπουργείου, κι εκεί που υπάρχουν ενδείξεις αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, θα προστεθεί στο ταμπελάκι η τιμή στο …χωράφι ώστε να έχει εικόνα ο καταναλωτής για την τιμή στο ...ράφι.

Σε δημόσια διαβούλευση

Το νομοσχέδιο που προβλέπει το μέτρο θα μείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τι 11 Νοεμβρίου και αναμένεται να έχει γίνει νόμος του κράτους έως το τέλος του μήνα. Στη συνέχεια θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα ορίζει τις λεπτομέρειες.



Με το ίδιο νομοσχέδιο πάντως λέμε «αντίο» στο καλάθι του νοικοκυριού, ένα μέτρο που μας «συντρόφεψε» στα δύσκολα χρόνια του υψηλού πληθωρισμού. Η παρουσία κρίθηκε μη απαραίτητη από τη στιγμή που τρέχει η πρωτοβουλία των σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών σε περίπου 2.300 κωδικούς.

Πηγή: skai.gr

