Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών Meta και Microsoft υποχώρησαν σημαντικά λόγω ανησυχιών σχετικά με την αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη

Wall Street

Απώλειες κατέγραψε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών Meta και Microsoft υποχώρησαν σημαντικά λόγω ανησυχιών σχετικά με την αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 109,88 μονάδων (–0,23%), στις 47.522,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 377,32 μονάδων (–1,58%), στις 23.581,14 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 68,25 μονάδων (–0,99%), στις 6.822,34 μονάδες.

