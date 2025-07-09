Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας, αλλά οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απευθυνόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Εμμένουμε στις αρχές μας, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καλή τη πίστει και προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αλλάξει τη νοοτροπία της όσον αφορά τους εμπορικούς δεσμούς του μπλοκ με την Κίνα.

«Ελπίζουμε η ΕΕ να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξει η νοοτροπία της ΕΕ και όχι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας-ΕΕ», δήλωσε ο Mao Ning, εκπρόσωπος του υπουργείου, σε τακτική ενημέρωση Τύπου.

Ο Μάο απάντησε στην παρατήρηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι η επανεξισορρόπηση των οικονομικών σχέσεων της ΕΕ με την Κίνα θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.

