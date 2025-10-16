Η ηλεκτρική ενέργεια για τις επιχειρήσεις είναι ακριβή, αλλά δεν είναι δεδομένη εξαιτίας του προβληματικού δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να περιμένουν έως 3 μήνες για να συνδεθούν με το δίκτυο, χρόνος που μεταφράζεται σε απώλεια εσόδων, κερδών και φυσικά παραγωγής.

Το 71% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος διάρκειας 1-3 ωρών, μια-δυο φορές τον χρόνο, ενώ σχεδόν μία στις τέσσερις, μία ή και περισσότερες φορές τον μήνα. Επίσης, μία στις τρεις επιχειρήσεις αντιμετωπίζει προβλήματα με πτώση της τάσης τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Τα προβλήματα αυτά, που αποδίδονται στο απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος και στην ελλειπή συντήρησή του από τον ΔΕΔΔΗΕ, έχουν μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις, καθώς προκαλούν απώλεια παραγωγής, καταστροφή πρώτων υλών, αλλά και ζημιές στον εξοπλισμό τους.

Επιπλέον, από πέρυσι, όταν ο ΔΕΔΔΗΕ έκλεισε τα περιφερειακά υποκαταστήματα και μετέτρεψε την εξυπηρέτηση των πελατών του, επιχειρήσεων και ιδιωτών, σε πλήρως ηλεκτρονική ή τηλεφωνική, είτε πρόκειται για βλάβες είτε για νέες συνδέσεις, χάθηκε και η δυνατότητα επικοινωνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.