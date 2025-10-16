«Ανοίγει» η πλατφόρμα για τα εκπτωτικά «κουπόνια» ως και 800 ευρώ τον μήνα

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανοίγει» η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το εκπτωτικό «κουπόνι» έως και 800 ευρώ, το οποίο θα καλύπτει τα έξοδα χιλιάδων οικογενειών για θεραπείες και συνεδρίες που αφορούν στα παιδιά τους: Κάθε «κουπόνι» του νέου προγράμματος χρηματοδοτεί συνεδρίες πρώιμης παιδικής παρέμβασης, προσφέροντας στους γονείς καθοδήγηση και συμβουλευτική, αλλά και στα παιδιά ειδικές θεραπείες όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία.



Στο «πακέτο» της νέας δράσης περιλαμβάνονται επίσης εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα, υποστηρικτική τεχνολογία, κινητικότητα και προσαρμογή του παιδιού στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Επί της ουσίας, το voucher απευθύνεται σε εκείνους τους γονείς που έχουν «ενσωματώσει» στα πάγια έξοδά τους τεράστια ποσά για ειδικές θεραπείες και ξεκινά από τα 400 και φτάνει έως και τα 800 ευρώ τον μήνα.

Πότε θα γίνουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους γονείς

Η διαδικασία για τη χορήγησή του στους δικαιούχους ξεκινά σε πρώτη φάση με την πρόσκληση στους δυνητικούς Παρόχους προκειμένου αυτοί να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων ΠΠΠ μέσω της ιστοσελίδας www.proimi.eetaa.gr, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Οι υποψήφιοι Πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από την ερχόμενη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 01:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 μ.μ., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι Πάροχοι, των οποίων τα στελέχη θα λάβουν σχετική εκπαίδευση, θα ενταχθούν οριστικά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, προκειμένου να παρέχουν στους ωφελούμενους υπηρεσίες μέσω voucher.

Αμέσως μετά το πρόγραμμα περνά στην επόμενη φάση, αυτή της υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους γονείς: Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, βάσει συστήματος μοριοδότησης και κατάταξης, έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την ΕΕΤΑΑ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του εκπτωτικού «κουπονιού» και τι ποσά θα πάρουν

Το εκπτωτικό «κουπόνι» των 800 ευρώ πρόκειται να δοθεί σε δικαιούχους γονείς προσφέροντας μια «ανάσα» στα μηνιαία εξόδά τους για προγράμματα και θεραπείες παρέμβασης για τα παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Η εν λόγω παροχή εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών που παρουσιάζουν αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής τους.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προβλέπει τη χορήγηση vouchers συνολικού ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καλύψουν τουλάχιστον 2.500 παιδιά πανελλαδικά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς παιδιών:

Ηλικίας από 0 έως 6 ετών

Με αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή (όπως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, νοητική αναπηρία, γενετικά σύνδρομα, κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας).

Ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών, βάσει ιατρικής ή ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης.

Το ποσό του voucher διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μηνιαίων συνεδριών και διαμορφώνεται ως εξής:

800 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες,

600 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 15 συνεδρίες,

400 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 10 συνεδρίες.

Κάθε voucher αφορά τη χρηματοδότηση συνεδριών πρώιμης παιδικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν συμβουλευτική και καθοδήγηση γονέων, ειδικές θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία κ.ά.), υποστηρικτική τεχνολογία, εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα, κινητικότητα και προσαρμογή του παιδιού στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από πιστοποιημένους παρόχους που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, το οποίο δημιουργεί η ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Ουσιαστικά, οι δικαιούχοι γονείς θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher και το αντίστοιχο χρηματικό αντίτιμο σε πιστοποιημένους μη κερδοσκοπικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά και σε άτομα με αναπηρία, σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε Δημοτικές Δομές, σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας και σε Κέντρα Ειδικών Θεραπειών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.