Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το δίκτυο ηλεκτροδότησης τόσο οι επιχειρήσεις-καταναλωτές, όσο και οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες αποτυπώνει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, που παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρος του ΒΕΑ Κωνσταντίνος Δαμίγος, καθίσταται σαφές ότι το σύστημα κλυδωνίζεται καθημερινά από την παλαιότητα των υποδομών, τις συχνές διακοπές ρεύματος, συνεχείς πτώσεις τάσης και τη δυσλειτουργική επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργώντας σημαντικό οικονομικό και λειτουργικό κόστος χιλιάδων ευρώ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα και το μέγεθός της. Οι ζημιές ξεκινούν από 1.000 ευρώ ετησίως και ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ.

Δείγμα: Επιχειρήσεων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

✅ Διακοπές ρεύματος 1-2 φορές τον χρόνο, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το 71%, ενώ 12% αναφέρει μηνιαίες ή και συχνότερες.

✅ Η διάρκεια των διακοπών κυμαίνεται μεταξύ 1-3 ωρών, απαντά το 46% ενώ το 10% αναφέρει διακοπές άνω των τριών ωρών.

✅ Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών συμβαίνουν τα περισσότερα περιστατικά σύμφωνα με το 62%.

✅ Ως κύριους λόγους των περιστατικών διακοπών ηλεκτροδότησης αναφέρονται οι τεχνικές βλάβες 38% και η παλαιότητα του δικτύου 28%.

✅ Επιπτώσεις : 49% υπέστη ζημιές σε εξοπλισμό (όπως Η/Υ, UPS, ψυγεία, modem), 26% δήλωσε απώλεια πρώτων υλών ή προϊόντων. Η παραγωγή επηρεάζεται με πλήρη διακοπή στο 67% των περιπτώσεων, καθυστερήσεις παραδόσεων 19% και απώλεια πελατών 12%.

✅ Αντιμετώπιση του προβλήματος - ενέργειες: Μόνο το 9% απευθύνθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ και μόλις το 14% έλαβε αποζημίωση. Το 18% ασφαλίζει την επιχείρησή του για κινδύνους από διακοπές ρεύματος, αλλά μόνο το 24% έχει λάβει αποζημίωση από διακοπή ρεύματος.

✅ 45% έχουν επενδύσει σε UPS, ενώ μόλις 7% εγκατέστησε γεννήτριες.

✅ Το 95% των επιχειρήσεων, θεωρεί ότι το κράτος και ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να αναλάβουν άμεσα δράση με εκσυγχρονισμό, συντήρηση υποδομών, προσλήψεις προσωπικού και αποζημιώσεις χωρίς καθυστερήσεις.

✅ Δείγμα: Ηλεκτρολόγων - Εγκαταστατών

✅ Τακτικά προβλήματα πτώσεων τάσης ή υπερτάσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το 59% των ερωτηθέντων, ενώ ότι αυτά συμβαίνουν «πολύ συχνά» αναφέρει το 23%.

✅ Στα εναέρια δίκτυα εντοπίζονται τα προβλήματα, απαντά το 84%.

✅ Την περίοδο του καλοκαιριού εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα των προβλημάτων, παρεχόμενης ενέργειας, αναφέρει το 59%.

✅ Ως κύριες αιτίες αναφέρονται η παλαιότητα του δικτύου 52%, η υπερφόρτωση 18% και η κακοκαιρία 14%.

✅ Οι συνέπειες είναι : καταστροφή ηλεκτρικών συσκευών 65%, συχνές επισκευές 20% και μειωμένη απόδοση μηχανημάτων 13%.

✅ Οι καθυστερήσεις στις νέες συνδέσεις χαρακτηρίζονται «συχνές ή σχεδόν πάντα» από το 74% των συμμετεχόντων, με τον χρόνο αναμονής να φτάνει τους 1-3 μήνες 40% ή ακόμη και πάνω από τρεις μήνες 36%.

✅ Η επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ χαρακτηρίζεται «πολύ δύσκολη» από το 56%, ενώ η εξυπηρέτηση αξιολογείται ως μέτρια ή κακή από τα τρία στα τέσσερα άτομα 75%.

✅ Συλλογικές δράσεις πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς, δηλώνει ότι στηρίζει το 96% των συμμετεχόντων ενώ επισημαίνει πως ο εκσυγχρονισμός του δικτύου αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Οι ηλεκτρολόγοι - εγκαταστάτες, ζητούν αναβάθμιση και συντήρηση του δικτύου, ταχύτερη διεκπεραίωση αιτημάτων, εκπαίδευση των υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργασία με τα επαγγελματικά σωματεία για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών.

Επιπτώσεις και Ζημιών, λόγω διακοπών ηλεκτροδότησης

Απώλεια πρώτων υλών ή προϊόντων

✅ Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το 26% των επιχειρήσεων και καταναλωτών έχει υποστεί απώλειες πρώτων υλών ή προϊόντων λόγω διακοπών ηλεκτροδότησης.

✅ Στα μεγάλα αστικά κέντρα, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Κεντρική Μακεδονία (35,92%), ενώ σημαντικές απώλειες αναφέρονται επίσης στον Πειραιά και τη Δυτική Αττική (26,42%), στην Ανατολική Αττική (21,43%) και στην Κεντρική Αττική (20,86%).

✅ Όσον αφορά το ύψος των απωλειών, το 50% των επιχειρήσεων εκτιμά ζημιές κάτω των 1.000 €, το 27% μεταξύ 1.000 και 3.000 €, το 11% μεταξύ 3.000 και 6.000 €, ενώ ένα 12% δηλώνει απώλειες άνω των 6.000 €.

Αναλυτικά οι δείκτες των επιπτώσεων εδώ

Δήλωση του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνου Δαμίγου

«Τα στοιχεία των ερευνών που εκπόνησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, σε συνεργασία με την Πανελλήνιο Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης και Πειραιά, αποτελούν καμπανάκι κινδύνου για την ίδια τη λειτουργία της παραγωγικής οικονομίας. Το ελληνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και δομικές ανεπάρκειες.

Οι συχνές διακοπές ρεύματος, οι διακυμάνσεις τάσης, οι καθυστερήσεις συνδέσεων και η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας με τον ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά παθογένεια που εντάθηκε το τελευταίο διάστημα. Οι επαγγελματίες και οι βιοτέχνες πληρώνουν καθημερινά το τίμημα αυτής της αδράνειας με κατεστραμμένο εξοπλισμό, χαμένες ώρες παραγωγής και απώλειες πελατών.

Οι πρόσφατες προκλήσεις – η κλιματική κρίση, η ενεργειακή μετάβαση και η αυξανόμενη ζήτηση – αποκάλυψαν με τον πιο ωμό τρόπο τις εκρηκτικές αδυναμίες ενός απαρχαιωμένου δικτύου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι και πολιτικό- διαχειριστικό.

Τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια και η ΠΟΣΕΗ δεν πρόκειται να μείνουν θεατές. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση με τεκμηρίωση και συλλογική δράση, διεκδικώντας τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου και την ενίσχυση του ΔΕΔΔΗΕ με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικά μέσα για την εξυπηρέτηση των πελατών. Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί το πλαίσιο αποζημιώσεων με ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες, για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις αστοχίες του συστήματος .

Η σταθερή, αξιόπιστη και ποιοτική ηλεκτροδότηση, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση επιβίωσης για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή.Το ΒΕΑ καλεί την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς που διαχειρίζονται την ηλεκτροδότηση της χώρας να αναλάβουν πρωτοβουλίες διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και του κλάδου με κοινό στόχο να προχωρήσουν άμεσα σε παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Κάθε μέρα που περνά χωρίς λύση, μεταφράζεται σε ζημιές και απώλεια ανταγωνιστικότητας.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, πραγματοποίησε έρευνα για την ποιότητα ηλεκτροδότησης, τόσο σε επιχειρήσεις σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία, όσο και σε αδειούχους ηλεκτρολόγους - εγκαταστάτες Πανελλαδικά.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, σε ένα δείγμα 634 επιχειρήσεων μελών του ΒΕΑ, ΒΕΠ, ΒΕΘ και 312 αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών μελών της ΠΟΣΕΗ, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου φέτος, από την εταιρεία «Netrino» για λογαριασμό του ΒΕΑ.

Πηγή: skai.gr

