Μια είδηση - βόμβα αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι δύο μεγάλες εταιρείες - μέλη του ΣΕΒ, εξετάζουν το κλείσιμο δύο εργοστασίων τους λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ πρόσθεσε ότι πρόκειται για εταιρείες της βαριάς βιομηχανίας της χώρας που αν κλείσουν θα πονέσει η ελληνική οικονομία.

Μ'εχρι το 60% του κόστους των επιχειρήσεων φθάνει το ενεργειακό κόστος των βιομηχανίων, επεσήμανε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο ημέρες υπήρξε συνάντηση ΣΕΒ με τον Κωστή Χατζηδάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκε επί τάπητος το υψηλό ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και δόθηκε το πράσινο φως για να κλειδώσει το επόμενο διάστημα ένα σχέδιο ελάφρυνσης των επιχειρήσεων.

Ο ΣΕΒ πρότεινε ως βάση, την εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου το οποίο έχει περάσει και από την ευρωπαϊκή επιτροπή Ανταγωνισμού.

Πηγή: skai.gr

