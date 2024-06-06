Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ακρίβεια στο ράφι, ακρίβεια στην αντλία, ακρίβεια και στο γκισέ.Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της ΕΚΤ, οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν από τα ακριβότερα δάνεια στην Ευρωζώνη.

Από τον Ιούνιο του 2023 το μέσο στεγαστικό επιτόκιο στην Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το 4% (συν βεβαίως κάποιο περιθώριο). Τον Φεβρουάριο φέτος έφτασε στην ανώτατη τιμή του, 4,52% και τον Απρίλιο βρέθηκε στο 4,33%, που είναι η 5η υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη πίσω από τις χώρες της Βαλτικής και την Κύπρο:



1. Λετονία 5,95%

2. Εσθονία 5,71%

3. Λιθουανία 5,58%

4. Κύπρος 4,49%

5. Ελλάδα 4,33%



Το ενθαρρυντικό πάντως είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι «ψαλίδα» με τον κοινοτικό μέσο όρο έχει περιοριστεί από τις 68 στις 56 μονάδες το τελευταίο τρίμηνο για το οποίο υπάρχουν στοιχεία:



Φεβρουάριος 2024

Ελλάδα 4,52% - Ευρωζώνη 3,84%



Απρίλιος 2024

Ελλάδα 4,33% - Ευρωζώνη 3,77%

Αντίθετα τα πιο φθηνά στεγαστικά δάνεια απολαμβάνουν :

Βέλγιο 3,43%

Γαλλία 3,49%

Ισπανία 3,51%

Ελαφρά καλύτερη η κατάσταση στα επιχειρηματικά δάνεια με τις Ελληνικές επιχειρήσεις αντιμέτωπες με τις 6ες υψηλότερες χρεώσεις, στο 6,04% , 86 μονάδες πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Ένα επιχειρηματικό δάνειο στην Ελλάδα είναι σήμερα πιο ακριβό από ότι το Μάιο του 2014 , στην καρδιά της εποχής των μνημονίων(5,96%). Κι εδώ μάλιστα η απόσταση από τον μέσο όρο της ΕΕ έχει αυξηθεί λίγο από τις 83 στις 86 μονάδες .Η σχετική κατάταξη έχει ως εξής :



1. Λετονία 6,7%

2. Εσθονία 6,66%

3. Ιρλανδία 6,39%

4. Λιθουανία 6,27%

5. Σλοβακία 6,19%

6 .Ελλάδα 6,04%

Το πιο….ανθρώπινο περιβάλλον επιχειρηματικού δανεισμού προσφέρουν:

Λουξεμβούργο 4,03%

Ολλανδία 4,36%

Γαλλία 4,81%

Στα καταναλωτικά δάνεια, οι Ελληνικές τράπεζες παίρνουν…μετάλλιο καθώς προσφέρουν τα τρίτα ακριβότερα με 10,81%. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι από τον Αύγουστο του 2023 όταν και είχαν φτάσει στο 11,9% παρατηρείται μια αποκλιμάκωση :

Εσθονία 14,76%

Λετονία 13,26%

Ελλάδα 10,81%

Την αποκαρδιωτική εικόνα για τους Έλληνες συμπληρώνουν τα επιτόκια καταθέσεων που (δεν) δίνονται.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 το επιτόκιο μιας μέρας για τα νοικοκυριά βρίσκεται κολλημένο στο 0,03%, το χαμηλότερο στην Ευρώπη.

Για προθεσμιακές έως 1 χρόνο οι Έλληνες καταθέτες είναι οι δεύτεροι πιο αδικημένοι στην Ευρωζώνη, πίσω μόνο από τους Σλοβένους με 1,84% έναντι κοινοτικού μέσου όρου στο 3,14%. Θέση που έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους 8 μήνες.



Στον αντίποδα οι πιο….πριμοδοτούμενοι καταθέτες στην Ευρωζώνη:



Εσθονία 3,71%

Γαλλία 3,7%

Ιταλία 3,54%



Δεν προκαλεί κάποια εντύπωση το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε ότι η ψαλίδα ανάμεσα στο μέσο επιτόκιο κατάθεσης και το μέσο επιτόκιο χορήγησης είναι στο 5,45% για τον Απρίλιο. Μικρότερο μεν από το 5,71% του Μαρτίου, μεγαλύτερο δε από το 5,24% του Φεβρουαρίου.



Όλα τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν μία ημέρα πριν η ΕΚΤ ανακρούσει πρύμνα και μειώσει τα βασικά της επιτόκια. Σε λίγες ώρες η Κριστίν Λαγκάρντ θα ανακοινώσει τη μείωση των 0,25 μονάδων , την πρώτη από το Σεπτέμβριο του 2019.



Οι δανειολήπτες πάντως με στεγαστικό δάνειο δεν πρόκειται δουν κάποια διαφορά στη δόση τους. Οι τράπεζες έχουν παγώσει τα επιτόκια 400.000 υφιστάμενων δανείων στο επίπεδο του Μαρτίου του 2023 και στο 3% μέχρι τον Μάρτιο του 2025. Για να δουν οι συγκεκριμένοι μείωση της δόσης θα πρέπει το βασικό επιτόκιο να υποχωρήσει κάτω από το 3%.



Αντίθετα σε όλα τα καινούρια δάνεια ανεξαρτήτως – ανεξαρτήτως τύπου – καθώς και στα υφιστάμενα επιχειρηματικά και καταναλωτικά , λογικά η προαναγγελθείσα μείωση πρέπει να περάσει από…αύριο κιόλας.

Πηγή: skai.gr

