Καθαρά κέρδη στα €108,2 εκατ. – αύξηση 50% σε ετήσια βάση

Δανειακά υπόλοιπα αυξημένα κατά 48% σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο 2023, αγγίζοντας τα €3,3 δισ.

Αύξηση καταθέσεων στα €4,1 δισ. – άνοδος 32% σε ετήσια βάση

Ενισχυμένα ίδια κεφάλαια στα €588 εκατ.

Η Optima bank ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 9μηνο του 2024, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την επιτυχημένη στρατηγική της. Δέσμευση της τράπεζας είναι η ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας τη ρευστότητα που έχει ανάγκη η ελληνική επιχειρηματικότητα, παράλληλα με την παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα €108,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του προηγούμενου έτους, ενώ ήδη υπερβαίνουν τα συνολικά κέρδη του 2023 (€103 εκατ.). Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity - RoTE) διαμορφώθηκε στο 26,8%, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της Optima bank στον κλάδο, τόσο σε επίπεδο αποδόσεων, όσο και στην παροχή αξίας προς τους μετόχους.



Η υψηλή αύξηση των κερδών της τράπεζας βασίστηκε στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη, τόσο σε καταθέσεις όσο και σε δάνεια, καταφέρνοντας μάλιστα να υπερδιπλασιάσει τα μεγέθη της σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Το 9μηνο του 2024 η τράπεζα ενίσχυσε τις ελληνικές επιχειρήσεις χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €1,9 δισ. (αυξημένα κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2023). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα δανειακά της υπόλοιπα να αυξηθούν κατά €1,1 δισ. αγγίζοντας τα €3,3 δισ., που ισοδυναμεί με ποσοστιαία αύξηση 48% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.



Παράλληλα, οι καταθέσεις ανήλθαν στα €4,1 δισ., καταγράφοντας αύξηση 32% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας το €1 δισ. σε απόλυτο νούμερο, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2023. Αντίστοιχη ήταν η αύξηση και στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, φθάνοντας τα €29,3 εκατ., 30% υψηλότερα σε ετήσια βάση.



Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Optima bank, με το μοντέλο λειτουργίας που έχει υιοθετήσει, είναι πρωτοπόρος σε επίπεδο λειτουργικής αποτελεσματικότητας, με τον δείκτη εξόδων προς βασικά έσοδα (Cost to Core Income) να εμφανίζεται μειωμένος σε 25% το 9μηνο του 2024, από 29,9% το αντίστοιχο 9μηνο του 2023. Ο χαμηλότερος δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα στην Ελλάδα και από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία.



Τα ίδια κεφάλαια, ενισχυμένα από τα κέρδη της περιόδου και την επιτυχημένη είσοδο της τράπεζας στο ΧΑ πριν από ένα έτος, έφθασαν τα €588 εκατ., με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε 15,7%, παρέχοντας ασφάλεια και σταθερότητα για τους πελάτες και τους μετόχους της.



Επιπλέον, στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η Optima bank πρόσφατα πρόσθεσε ένα ακόμα κατάστημα στο δίκτυό της, στα Χανιά, ενισχύοντας την παρουσία της στην περιφέρεια. Με αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύει την έμπρακτη στήριξή της στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Επιπρόσθετα, μέσα στο τρέχον έτος, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της η νέα θυγατρική της Optima bank, η Optima leasing, η οποία θα διευρύνει ακόμα περισσότερο τη γκάμα λύσεων χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που παρέχει η τράπεζα.



Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε: “Τα αποτελέσματα του 9μήνου αποδεικνύουν ότι η στρατηγική μας για μια διαφορετική προσέγγιση στην τραπεζική, βρίσκει ανταπόκριση και οι κόποι μας αποδίδουν καρπούς. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι στους πρώτους 9 μήνες του 2024, ξεπεράσαμε όλα τα μεγέθη του 2023 (κέρδη μετά από φόρους €108,2 εκατ. το πρώτο 9μηνο 2024, ενώ κέρδη μετά από φόρους 2023 €103 εκατ.). Είμαστε υπερήφανοι που οι επιδόσεις μας δικαιώνουν τις επιλογές μας και τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας, ιδιώτες και επιχειρήσεις.”



Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, συμπλήρωσε: “Έναν χρόνο μετά την εισαγωγή της στο ΧΑ, η τράπεζά μας βρίσκεται στην καλύτερη μέχρι σήμερα στιγμή της και ανακοινώνουμε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα. Είμαστε σε σταθερή πορεία ανάπτυξης και οι επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς, ενισχύουν τις βάσεις για το μέλλον της τράπεζάς μας. Σε κάθε επιτυχία της Optima bank υπάρχει το όνομα καθενός από τα στελέχη μας, και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την αφοσίωση και το πάθος που φέρνουν στην καθημερινότητα της Optima bank.”



