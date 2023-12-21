Χρυσόστομος Τσούφης

1η Δεκεμβρίου 2023, ακριβώς 20 ημέρες πριν... Ο οίκος αξιολόγησης Fitch γίνεται ο 2ος από τους τρεις μεγάλους που... επιστρέφει την επενδυτική βαθμίδα στην χώρα μας και ταυτόχρονα πιστοποιεί την επιστροφή της στο κλαμπ των «νοικοκύρηδων». Το γεγονός χαιρετίστηκε από την κυβέρνηση και τους ειδικούς, γράφτηκαν πολλά κείμενα για τα θετικά που φέρνει η επενδυτική βαθμίδα στην ελληνική οικονομία, αλλά όλες οι τοποθετήσεις είναι ένα κοινό σημείο. Αδυνατούσαν να δώσουν με αριθμούς – ώστε να καταλάβουν και οι λιγότεροι μυημένοι ή οι τελευταίοι άπιστοι Θωμάδες – τα οφέλη της εξέλιξης αυτής στην ελληνική οικονομία.

Όλα αυτά μέχρι χθες όταν και δημοσιεύθηκε η ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας. Στην έκθεση, οι οικονομολόγοι της Κεντρικής Τράπεζας προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν τα «ευεργετήματα» της επενδυτικής βαθμίδας.

Στην έκθεση αναφέρεται ως κύρια επίδραση (εκτός από τη μείωση της αβεβαιότητας, την βελτίωση του οικονομικού κλίματος κι άλλες) η μείωση του κόστους δανεισμού του Δημοσίου με άμεσο επακόλουθο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης για όλη την οικονομία μέσω των τραπεζών.

Μάλιστα τα οφέλη δεν είναι άπαξ αλλά διαρκή, η επενδυτική βαθμίδα χαρακτηρίζεται ως μια μόνιμη θετική διαταραχή που μειώνει το κόστος δανεισμού στο χρηματοπιστωτικό τομέα κατά 100 μονάδες βάσης.

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα τα οφέλη αρχίζουν να φαίνονται από τους 3 πρώτους μήνες κι εκτείνονται χρονικά ακόμη και μετά την 5ετία και είναι αρκούντως εντυπωσιακά :

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

1Ο τρίμηνο – 8ο τρίμηνο – 20ο τρίμηνο – Μακροχρόνια

ΑΕΠ +0,5% +0,8% +1,1% +1,3%

Επενδύσεις

Επιχειρηματικές +1,3% +3,1% +2% +1,6%

Επενδύσεις σε

Κατοικίες +0,7% +2,6% +4,3% +3,2%

Συνολικές

Πιστώσεις +0,1% +2,2% +3,2% +4,2%

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, καθώς το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών μειώνεται, κι εκείνες αρχίζουν να μειώνουν τα επιτόκια των δανείων που χορηγούν και αυξάνουν ταυτόχρονα και την προσφορά των πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία.

Αυτό με τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να αυξάνουν την κατανάλωση τους και τις επενδυτικές του δαπάνες για κατοικίες αλλά και οι επιχειρήσεις τις επενδύσεις κεφαλαίου.

Έτσι αυξάνεται η αξία του οικιστικού και του επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Αλυσιδωτά, κι εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία αυτά λειτουργούν ως εμπράγματες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση δανείων, σύμφωνα με την ΤτΕ αποτέλεσμα είναι να μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κι επομένως να ενισχύονται τα κεφάλαια και οι ισολογισμοί των τραπεζών κι επομένως να αυξάνονται και πάλι τα προς διάθεση δανείων κεφάλαια.

Καθώς βελτιώνονται τα «βιβλία» των τραπεζών, είναι ευνόητο ότι αυξάνεται και η δική τους πιστοληπτική ικανότητα κι γενικά ενισχύεται η ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο ταυτόχρονα γίνεται και περισσότερο ανθεκτικό σε εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική δραστηριότητα. Συνεπώς, το επιτόκιο που απαιτούν οι καταθέτες για να εμπιστευθούν τις τράπεζες μειώνεται, συμπιέζοντας εκ νέου τα επιτόκια δανεισμού. Το γεγονός αυτό οδηγεί δευτερογενώς στην εκ νέου αύξηση της αποτίμησης των εμπράγματων εξασφαλίσεων, τη μείωση των επισφαλειών και την αύξηση της προσφοράς πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την οικονομική δραστηριότητα.

Η ίδια τη ΤτΕ σημειώνει ότι τα μεγέθη στα οποία καταλήγει ενδεχομένως να είναι σημαντικά μεγαλύτερα αφού στους υπολογισμούς της δεν λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως η μείωση της αβεβαιότητας και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Μετά από όλα αυτά γίνεται απόλυτα αντιληπτό γιατί η ΤτΕ ζητά να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα και να ενισχυθεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια που είναι και οι 2 βασικές δυνάμεις που θα ωθήσουν τους οίκους αξιολόγησης σε επιπλέον αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας κι άρα ακόμη περισσότερα οφέλη για την οικονομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.