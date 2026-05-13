Ενοχλημένοι στις ΗΠΑ με την περιθωριοποίηση της Visa και της Mastercard στη Βραζιλία

Η Βραζιλία είναι μια πολιτικά διχασμένη χώρα, όμως υπάρχει κάτι που αγαπούν άνθρωποι από όλο το πολιτικό φάσμα: το PIX, το σύστημα άμεσων πληρωμών της χώρας που επιτρέπει στους χρήστες να πληρώνουν τα πάντα, από παγωτό στην παραλία μέχρι ρούχα σε εμπορικά κέντρα και ακόμη και αυτοκίνητα.

Σε αντίθεση με τις εφαρμογές πληρωμών που διαχειρίζονται ιδιωτικές τράπεζες, το PIX εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας. Η τεράστια δημοτικότητά του οδήγησε σε συναλλαγές ύψους 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι. Ωστόσο, πλέον βρίσκεται στο στόχαστρο της αμερικανικής κυβέρνησης, λόγω ισχυρισμών περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καθώς παρακάμπτει τα παραδοσιακά δίκτυα πιστωτικών καρτών, όπως η Visa και η Mastercard.

«Η καλύτερη μέθοδος πληρωμής είναι το PIX, είναι το πιο χρησιμοποιημένο», δήλωσε ο 21χρονος πωλητής παγωμένου τσαγιού και μπισκότων ταπιόκας, Λουίς Φελίπε ντε Αλμέιντα, στην παραλία Ιπανέμα του Ρίο ντε Τζανέιρο. «Κανείς δεν κυκλοφορεί πλέον με μετρητά. Όλοι χρησιμοποιούν το κινητό τους, άρα χρησιμοποιούν PIX».

Οι ΗΠΑ μιλούν για αθέμιτο ανταγωνισμό

Το PIX ξεκίνησε το 2020 και επιτρέπει σε οποιονδήποτε διαθέτει βραζιλιάνικο φορολογικό αριθμό, είτε πρόκειται για ιδιώτη, εταιρεία ή κρατικό φορέα, να μεταφέρει χρήματα σε πραγματικό χρόνο. Η μόνη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στη Βραζιλία.

Το σύστημα λειτουργεί επίσης μέσω QR codes. Οι ιδιώτες δεν πληρώνουν καμία χρέωση για μεταφορές μέσω PIX, ενώ οι χρεώσεις που επιβάλλουν ορισμένες τράπεζες στις επιχειρήσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες των παραδοσιακών τραπεζικών μεταφορών στη Βραζιλία, οι οποίες μπορεί να χρειάζονται ώρες για να ολοκληρωθούν.

Τον Ιούλιο, το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για το PIX, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό απέναντι στις αμερικανικές εταιρείες πιστωτικών καρτών, επειδή προσφέρει μια εναλλακτική χωρίς υψηλές χρεώσεις συναλλαγών.

Η Ινδία διαθέτει παρόμοιο σύστημα πληρωμών, το οποίο δεν έχει αμφισβητηθεί από το USTR, παρότι μόνο τον Μάρτιο διαχειρίστηκε πληρωμές ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και εκεί δεν υπάρχουν χρεώσεις συναλλαγών.

Οι κίνδυνοι του PIX

Οι Βραζιλιάνοι της μεσαίας τάξης χρησιμοποιούν το PIX για τα πάντα, από μικρές αγορές μέχρι μεγάλες συναλλαγές.

Ο 57χρονος εστιάτορας Μαρκέλο Παλαντίνι από το Σάο Πάολο χρησιμοποιεί το PIX κυρίως για να πληρώνει προμηθευτές σε συναλλαγές άνω των 1.000 ρεάλ (περίπου 200 δολάρια), καθώς πολλοί δεν δέχονται πιστωτικές κάρτες για τέτοια ποσά. Παρ’ όλα αυτά, ανέφερε ότι οι περισσότεροι πελάτες του εξακολουθούν να πληρώνουν με πιστωτικές κάρτες ή κουπόνια γεύματος.

«Όταν θέλω κάτι γρήγορα, πληρώνω με PIX και φτάνει αμέσως. Το χρησιμοποιώ επίσης με προμηθευτές που κρατούν βερεσέ και στο τέλος του μήνα μου στέλνουν συνολικό λογαριασμό», είπε.

Παρότι επέκρινε ορισμένες τράπεζες για τις άδικες χρεώσεις προς τις επιχειρήσεις, δήλωσε θαυμαστής του PIX. «Το PIX λειτουργεί εξαιρετικά, όλα γίνονται αμέσως», πρόσθεσε.

Πολλές μεγάλες εταιρείες στη Βραζιλία χρησιμοποιούν το PIX για να πληρώνουν τους εργαζομένους τους. Μέσω του ίδιου συστήματος μπορούν να αγοραστούν σπίτια, αυτοκίνητα ακόμη και ελικόπτερα, αν και για πολύ μεγάλα ποσά απαιτείται συχνά έγκριση από την τράπεζα.

Η άλλη πλευρά: απάτες και εγκληματικότητα

Παρά την επιτυχία του, το PIX δεν είναι χωρίς προβλήματα. Εγκληματικά δίκτυα διαπίστωσαν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα κλέβοντας κινητά τηλέφωνα και μεταφέροντας άμεσα δεκάδες χιλιάδες ρεάλ, αφήνοντας αστυνομία, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες να προσπαθούν να περιορίσουν την ταχύτητα με την οποία μετακινούνται τα κλεμμένα χρήματα.

Οι βραζιλιάνικες αρχές και οι εταιρείες παρακολουθούν και συχνά κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς που εμπλέκονται σε ύποπτες συναλλαγές. Παράλληλα, έχουν επιβληθεί όρια στις μεταφορές μέσω PIX από τις 8 το βράδυ έως το επόμενο πρωί, ώστε οι απατεώνες να μην μπορούν να μεταφέρουν μεγάλα ποσά όταν οι περισσότεροι χρήστες δεν προσέχουν τις ειδοποιήσεις στα κινητά τους.

Το Βραζιλιάνικο Φόρουμ Δημόσιας Ασφάλειας, ένα think tank, εκτιμά ότι μεταξύ 24 και 28 εκατομμυρίων ανθρώπων έπεσαν θύματα εγκλημάτων που σχετίζονται με το PIX από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, αν και δεν υπάρχει ακόμη εκτίμηση για το συνολικό χρηματικό ποσό που χάθηκε.

«Από τεχνική και νομική άποψη, το PIX είναι ασφαλές. Όμως δεν είναι άτρωτο απέναντι στην απάτη, επειδή ο κίνδυνος δεν βρίσκεται στην τεχνολογία του, αλλά στους ανθρώπους που προσπαθούν να εξαπατήσουν άλλους», δήλωσε η ειδικός στο ψηφιακό δίκαιο Άνα Πάουλα Σικέιρα. «Η πιο συνηθισμένη απάτη περιλαμβάνει ψυχολογική χειραγώγηση, ψεύτικες ταυτότητες και επείγοντα αιτήματα πληρωμής».

Παρά τους κινδύνους αυτούς, 178 εκατομμύρια από τα 213 εκατομμύρια κατοίκων της Βραζιλίας έχουν εγγραφεί στο PIX.

«Η αγάπη δεν έρχεται ξαφνικά, χρειάζεται χρόνο», φώναξε η πωλήτρια βραζιλιάνικων κεφτέδων Κλαούντια Κιρίνο σε υπαίθρια αγορά της περιοχής Πινιέιρος στο Σάο Πάολο. «Αλλά το PIX είναι άμεσο! Αγόρασε τώρα!»

Πηγή: skai.gr

