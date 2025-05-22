Η Alpha Bank και η Visa ανακοίνωσαν πολυετή αποκλειστική στρατηγική συνεργασία

Με στόχο την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, η Alpha Bank ανακοίνωσε πως επεκτείνει τη στρατηγική της συμφωνία με τη Visa, παγκόσμιο ηγέτη στις ψηφιακές πληρωμές, με στόχο την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και την ενίσχυση της ανάπτυξης των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα.

Μέσω αυτής της νέας συνεργασίας, η Alpha Bank θα παρουσιάσει σε συνεργασία με τη Visa μια σειρά από νέα προϊόντα και υπηρεσίες, με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες της να διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους και τις ανάγκες που επιτάσσει ο τρόπος ζωής τους.

Η συνεργασία αναμένεται να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες πληρωμών, καθώς οι δύο εταιρείες μέσω της κοινής τους δράσης θα διαθέσουν καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και την ευκολία των συναλλαγών. Παράλληλα, αξιοποιώντας την τεχνολογία, την παγκόσμια κλίμακα και τις ισχυρές δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου της Visa, η Alpha Bank θα προσφέρει προηγμένες δυνατότητες ψηφιακής τραπεζικής, που θα ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.

Ο Ισίδωρος Πάσσας, Retail Banking General Manager της Alpha Bank, δήλωσε: «Η στρατηγική συνεργασία μας με τη Visa αναβαθμίζεται σημαντικά, ενισχύοντας τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις πληρωμών που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών μας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας είναι η συνεχής εξέλιξη των υπηρεσιών, στοχεύοντας σε μια τραπεζική εμπειρία που είναι πιο ασφαλής, άμεση και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Δέσμευσή μας είναι να προάγουμε την ισότιμη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ευρύτερα την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για όλους τους πελάτες μας».

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, σχολίασε: «Καθώς οι πληρωμές εξελίσσονται, στόχος μας είναι όχι μόνο να συμβαδίζουμε με τις αλλαγές, αλλά και να προβλέπουμε και να διαμορφώνουμε τις μελλοντικές ανάγκες, τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων. Μέσω της συνεργασίας μας με την Alpha Bank, δεσμευόμαστε να παρέχουμε πρωτοποριακές, συμπεριληπτικές και ασφαλείς λύσεις ψηφιακών πληρωμών που βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών, χάρη στη συνεχή δέσμευση της Visa για καινοτομία, τις επενδύσεις που πραγματοποιεί στην ασφάλεια και τη διεθνή της παρουσία. Αυτό που ανακοινώνουμε σήμερα δεν είναι απλώς μια εμπορική συμφωνία: είναι κάτι παραπάνω. Είναι μία κοινή ματιά στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας, των οικογενειών, των επιχειρήσεων και κάθε καταναλωτή. Μία κοινή δέσμευση να προωθήσουμε ευρύτερα - και μέσω της τεχνολογίας - την χρηματοοικονομική συμπερίληψη και ανάπτυξη σε όλη τη χώρα».



