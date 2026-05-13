Πληθωριστικές πιέσεις στην Τουρκία: Ο πόλεμος στο Ιράν και η λίρα δοκιμάζουν την οικονομική σταθερότητα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η παγκόσμια άνοδος των τιμών της ενέργειας ασκεί ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην Τουρκία. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό

Η τουρκική κεντρική τράπεζα εξετάζει την αναθεώρηση των στόχων πληθωρισμού ενόψει της νέας τριμηνιαίας έκθεσης. Οι αναλυτές προβλέπουν υψηλότερο εύρος, έως και 25%-26% στο ανώτατο όριο.

Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με διεύρυνση του ελλείμματος και πίεση στα συναλλαγματικά αποθέματα λόγω της στήριξης της λίρας.

Η παγκόσμια κρίση στις τιμές της ενέργειας, που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αναγκάζει την κεντρική τράπεζα της Τουρκίας να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες της χώρας να επιβραδύνει την αύξηση των τιμών, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, θα παρουσιάσει την τριμηνιαία έκθεση της νομισματικής αρχής την Πέμπτη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα αυξηθούν τόσο ο στόχος για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους όσο και το προβλεπόμενο εύρος του, που σήμερα ανέρχονται σε 16% και 15%-21% αντίστοιχα.

Η τράπεζα καθορίζει την πορεία των επιτοκίων της με βάση τον στόχο, ενώ το εκτιμώμενο εύρος αντανακλά ένα ευρύτερο φάσμα σεναρίων. Ο στόχος θα αλλάξει μόνο υπό εξαιρετικές συνθήκες, έχει δηλώσει ο Καραχάν. Ο πόλεμος και η επακόλουθη άνοδος των τιμών του πετρελαίου πιθανώς συνιστούν τέτοιες συνθήκες.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, η οποία οδήγησε σε αύξηση της τιμής του πετρελαίου Brent κατά σχεδόν 50%, οι αξιωματούχοι και οι αγορές διαφωνούν ως προς τις προοπτικές της πορείας των τιμών στην Τουρκία. Ο υπουργός Οικονομικών και Δημοσιονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ υποβάθμισε τον αντίκτυπο της σύγκρουσης, αναφέροντας ότι η άνοδος των τιμών ήταν «προσωρινή».

Ωστόσο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Τουρκίας, που αποτελεί τον ευρύτερο δείκτη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, διευρύνθηκε στα 9,7 δισ. δολάρια κατά τον πρώτο μήνα του πολέμου. Τα επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα μειώθηκαν κατά περισσότερα από 43 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο — μια πτώση-ρεκόρ — καθώς η Τουρκία προσπαθεί να κρατήσει υπό έλεγχο την υποτίμηση της λίρας, προκειμένου να συγκρατήσει τις αυξήσεις των τιμών στην εγχώρια αγορά.

«Αν και η κεντρική τράπεζα είχε αναφέρει ότι δεν θα αναθεωρούσε τον ενδιάμεσο στόχο ελλείψει ακραίων καταστάσεων, μια παγκόσμια διαταραχή των τιμών καθώς και τα αυξανόμενα προβλήματα που σχετίζονται με την προσφορά πιθανότατα θα την ωθήσουν να αναπροσαρμόσει τον στόχο για το τέλος του έτους», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της Is Asset Management, Χάντε Σεκερτσί.

Η ίδια αναμένει μια συγκρατημένη προς τα πάνω αναθεώρηση του στόχου για το τέλος του έτους, επισημαίνοντας ότι μια υπερβολικά μεγάλη αναθεώρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των πληθωριστικών προσδοκιών. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το ανώτατο όριο του εύρους των εκτιμήσεων θα μπορούσε να αυξηθεί περίπου στο 25% ή 26%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 32,4% τον Απρίλιο, κατά μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από τη διάμεση πρόβλεψη έρευνας του Bloomberg. Οι οικονομολόγοι της Deutsche Bank προειδοποίησαν ότι το «σοκ δεν είναι πλέον περιορισμένο» και ότι «η ευρύτερη κατάσταση των τιμών επιδεινώνεται».

Οι υποκείμενοι δείκτες του Απριλίου υποδηλώνουν έναν πιο ευρύ και διαρκή πληθωρισμό, έγραψαν αναλυτές με επικεφαλής τον Christian Wietoska σε σημείωμα με ημερομηνία 8 Μαΐου.

Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να προχωρήσουν σε άμεση αύξηση των επιτοκίων, αλλά έχουν σφίξει τις συνθήκες ρευστότητας, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά τις τράπεζες με υψηλότερο κόστος, στο 40%, πάνω από το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας που βρίσκεται στο 37%.

Λίρα

Η στρατηγική της κεντρικής τράπεζας για τη μείωση του πληθωρισμού βασίζεται στο να διασφαλιστεί ότι η λίρα δεν θα υποτιμηθεί με ρυθμό ταχύτερο από τον ρυθμό του μηνιαίου πληθωρισμού.

Η τράπεζα ξόδεψε 12 δισ. δολάρια την πρώτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν, προκειμένου να περιορίσει τη μεταβλητότητα που προκλήθηκε από ένα εκτεταμένο sell-off στις αναδυόμενε αγορές. Παράλληλα, έχει αξιοποιήσει τα αποθέματα χρυσού και συμφωνίες ανταλλαγής (swap) για να στηρίξει το νόμισμα.

Ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο αυτή η πολιτική είναι βιώσιμη, δεδομένων των επιπτώσεών της στα συναλλαγματικά αποθέματα. Παράλληλα, οι Τούρκοι εξαγωγείς διαμαρτύρονται, υποστηρίζοντας ότι η σχετική ισχύς της λίρας υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας TurkStat, τον Μάρτιο οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 6,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,2%.

«Λόγω του διευρυνόμενου χάσματος μεταξύ του πληθωρισμού και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, έχουμε καταστεί μία από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο», δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Μουσταφά Γκιουλτεπέ, πρόεδρος της Ένωσης Τούρκων Εξαγωγέων. «Η ανταγωνιστικότητά μας σε πολλούς τομείς - ξεκινώντας από την ένδυση, τα κλωστοϋφαντουργικά και τα δερμάτινα είδη - έχει μειωθεί».

Πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν απίθανη μια απότομη υποτίμηση της λίρας, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό. Τον Απρίλιο, η λίρα υποχώρησε κατά 1,6% έναντι του δολαρίου, στη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον περασμένο Ιούλιο και πάνω από τον μέσο όρο του 1,3% του τελευταίου έτους, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να βρίσκεται σε εξέλιξη μια σιωπηρή αναπροσαρμογή της πολιτικής.

