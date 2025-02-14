Ενισχύθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία στις 108,1 μονάδες (από 101,6 μονάδες ένα μήνα πριν), σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (101 μονάδες).

Όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελτίο εξελίξεων του ΙΟΒΕ, συνολικά στην οικονομία υπάρχει θετική τάση, καθώς οι ρυθμοί μεγέθυνσης παραμένουν υψηλότερα από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, ο πληθωρισμός υποχωρεί, ενώ συνεχίζεται η μείωση της ανεργίας, συμβάλλοντας θετικά στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών. Η υιοθέτηση μέτρων οικονομικής πολιτικής από τον νέο πρόεδρο στις ΗΠΑ μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν και την εγχώρια οικονομία.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού υποχώρησε στο 74,7% τον Ιανουάριο (από 78% τον Οκτώβριο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να ανέρχεται στους 4,9 μήνες από 6 μήνες τον Οκτώβριο.

Επίσης, καταγράφεται άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής 5,9% τον Δεκέμβριο σε σχέση με ένα έτος πριν στην Ελλάδα, έναντι μείωσης 1,7% στην ΕΕ27. Μικτές είναι οι τάσεις στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Δεκέμβριο. Ειδικότερα, καταγράφηκε άνοδος για τη μεταποίηση (3,7%) και εντονότερη για το ηλεκτρικό ρεύμα (16,4%), αλλά υποχώρηση για τα ορυχεία-λατομεία (-4,3%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, αύξηση καταγράφηκε στα βασικά μέταλλα (14,8%), τα φαρμακευτικά προϊόντα (13%) και στα τρόφιμα (6,4%).

Το τρίτο τρίμηνο του 2024 η απασχόληση στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 0,3%, στα 429,1 χιλ. άτομα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Ο δείκτης κόστους εργασίας στη μεταποίηση διαμορφώθηκε στις 112,7 μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας άνοδο 5,2% σε σχέση με ένα έτος πριν.

