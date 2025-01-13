Υποχώρηση κατά 0-,5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο του 2024, στα τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, σε σχέση με το Δεκέμβριο 2023, στην κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» ανήλθε σε -0,3% ενώ στην κατηγορία «Διατροφή» ανήλθε σε -0,5%, υποδηλώνοντας μειώσεις τιμών σε μία σειρά βασικών προϊόντων διατροφής.

Επισημαίνεται ότι, εντός του 2024, πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες έλεγχοι για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, με επιβολή υψηλών προστίμων, που έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική συμμόρφωση της αγοράς και σε συγκράτηση των ανατιμήσεων που οφείλονται στην παγκόσμια πληθωριστική κρίση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρούνται σημαντικές μειώσεις και στην κατηγορία «Είδη καθαρισμού και συντήρησης» (-7,9%).

Υπογραμμίζεται ότι ειδικά για την κατηγορία των καθαριστικών προϊόντων, το 2024, η Κυβέρνηση έλαβε μέτρα περιορισμού των πρακτικών εκπτώσεων, πιστώσεων και λοιπών παροχών μεταξύ προμηθευτών και supermarket, προκειμένου να περάσουν οι εκπτώσεις απευθείας στο ράφι υπέρ των καταναλωτών.

Ενδεικτικά, σημαντικές μειώσεις έχουμε στις ακόλουθες κατηγορίες βασικών προϊόντων:

Αλεύρι και άλλα δημητριακά (-5,5%)

Ζυμαρικά (-4,8%)

Πουλερικά (-3,7%)

Κατεψυγμένα ψάρια (-1,3%)

Κατεψυγμένα θαλασσινά (-10,1%)

Γάλα νωπό πλήρες (-6,2%)

Γάλα νωπό light (-5,2%)

Γάλα εβαπορέ (-4,5%)

Γιαούρτι (-2,9%)

Τυριά (-3,9%)

Φρούτα νωπά (-3,5%)

Ζάχαρη (-23,7%)

Παιδικές τροφές (-4,3%)

Λοιπά τρόφιμα (-4.0%)

Καθαριστικά προϊόντα (-7,9%)

Είδη προσωπικής υγιεινής (-3,3%)

Πηγή: skai.gr

