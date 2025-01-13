Επιτάχυνση στο 2,6%, σε ετήσια βάση, σημείωσε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο, από το 2,4% που ήταν τον Νοέμβριο, με σημαντικές αυξήσεις να καταγράφονται στους τομείς των ειδών ένδυσης και υπόδησης, των ξενοδοχείων-καφέ-εστιατορίων, της υγείας και της στέγασης, αλλά με τις τιμές στην ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά να καταγράφουν μικρή μείωση.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε τον Δεκέμβριο στο 2,6%, έναντι αύξησης 3,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2023 με το 2022.

Μικρή αύξηση εμφάνισε ο Γενικός ΔΤΚ και σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, οπότε ενισχύθηκε κατά 0,1%, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε πέρυσι στο 2,7% από 3,5% το 2023

Σημαντικές οι ανατιμήσεις σε ένδυση-υπόδυση, υγεία, στέγαση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καταγράφηκαν κατά τον τελευταίο μήνα του 2024 στην κατηγορία της Ένδυσης και υπόδησης, με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει αύξηση 6,2%, καθώς και στην κατηγορία Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια (5,9%).

Σημαντική αύξηση παρουσίασε επίσης η ομάδα Υγεία, με +3,8%, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών σε φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά και η ομάδα Στέγαση, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα ενοίκια κατοικιών, στο κόστος επισκευής και συντήρησης κατοικίας, στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο, αν και μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα στερεά καύσιμα.

Μικρή αποκλιμάκωση των τιμών στα τρόφιμα

Αντίθετα, μικρή μείωση κατέγραψαν οι τιμές στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,3%, κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών στα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, τις πίτσες και πίτες, τα ζυμαρικά, τα πουλερικά, τα κατεψυγμένα θαλασσινά, τα γαλακτοκομικά και αυγά, τα έλαια και λίπη, τα νωπά φρούτα και τα λοιπά τρόφιμα.

Μέρος της μείωσης στα είδη διατροφής αντισταθμίστηκε ωστόσο από την αύξηση κυρίως των τιμών σε ψωμί, δημητριακά για πρωινό, μοσχάρι, χοιρινό, ψάρια νωπά, αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων.



Πηγή: skai.gr

