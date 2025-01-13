Άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος στο τέταρτο τρίμηνο του 2024

Στις 160 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 4ο τρίμηνο του 2024, όπως καταγράφηκε από την τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 16/12/2024 - 31/12/2024.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2024 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε ανάκαμψη και διαμορφώθηκε στις 160 μονάδες έναντι 151 το προηγούμενο τρίμηνο. Η επάνοδος του δείκτη στο επίπεδο που είχε διαμορφωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024 δείχνει ότι οι CEOs εξακολουθούν να έχουν αισιοδοξία για την θετική πορεία τόσο των επιχειρήσεων που διοικούν, όσο και για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, παρά τη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και τον χαμηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει αύξηση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε άνοδο στις 159 μονάδες έναντι 150 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) βελτίωση στις 162 μονάδες έναντι 153 το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε βελτίωση στις 221 μονάδες έναντι 195 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, αυξήθηκε σε 41% έναντι 26% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας διαμορφώθηκε σε 48% για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά, παρουσίασε άνοδο στις 186 μονάδες έναντι 169 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 32% έναντι 25% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 38% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε άνοδο στις 188 μονάδες έναντι 177 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν αυξήθηκε σε 39% έναντι 33% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 52% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε αύξηση στις 167 μονάδες έναντι 159 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 31%, ενώ το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε 42% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών αυξήθηκε στις 128 μονάδες έναντι 125 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος ανήλθε σε 55%, ποσοστό που αυξάνεται σε 66% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και σε 67% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις 140 μονάδες έναντι 133 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 53%, ποσοστό που αυξάνεται σε 67% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 142 μονάδες έναντι 137 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε 41%, ενώ για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 55% και για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε 62%. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών βελτιώθηκε σημαντικά στις 158 μονάδες έναντι 141 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 45%, έναντι 32% το προηγούμενο τρίμηνο. Για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 67%.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε οριακή αύξηση στις 117 μονάδες έναντι 116 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν, διαμορφώθηκε σε 50% (έναντι 47% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 70% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων και 66% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης αντίθετα, μειώθηκε στις 157 μονάδες έναντι 162 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά, διαμορφώθηκε σε 47%, ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 57% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η εκτίμηση τους για το επίπεδο αναντιστοιχίας μεταξύ ζητούμενων και προσφερόμενων δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας. Επτά στους δέκα CEOs θεωρούν ότι το επίπεδο αναντιστοιχίας κυμαίνεται από χαμηλό ως μέτριο, ενώ αντίθετα τρείς στους δέκα δήλωσαν ότι είναι υψηλό. Οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων δήλωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό (38%) έναντι των λοιπών μεγεθών, ότι η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο αναντιστοιχίας. Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον η άποψη τους για την επίδραση της μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος δικαιοσύνης στις επιχειρήσεις. Το 27% των CEOs απάντησαν ότι η επίδραση της μεταρρύθμισης του συστήματος δικαιοσύνης στις επιχειρήσεις θα είναι χαμηλή, το 39% μέτρια και το 34% υψηλή. Οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων διαφοροποιούνται έναντι των λοιπών μεγεθών, δηλώνοντας σε ποσοστό 43%, ότι η επίδραση της μεταρρύθμισης θα είναι χαμηλή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

