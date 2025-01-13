Άνοιξε η πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (www.hdb.gr) για την υποβολή αιτήσεων για νέα χαμηλότοκα δάνεια με επιδότηση επιτοκίου και την κάλυψη εγγυήσεων από το Ταμείο Xαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

Το Ταμείο Xαρτοφυλακίου ΔΑΜ, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ΕΣΠΑ 2021-2027 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 187 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης τραπεζικών κεφαλαίων.

Αποτελεί, το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που δημιουργήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, αναδεικνύοντας τη σημασία για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ως μοχλού ανάπτυξης των περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης.

Στόχος είναι να προσφέρει στήριξη για την υλοποίηση επενδύσεων σε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση.

Το Ταμείο Xαρτοφυλακίου ΔΑΜ αποτελείται από τα εξής Χρηματοδοτικά Μέσα:

- Το Ταμείο Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που παρέχει δάνεια ύψους από 5.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ με το καθεστώς de minimis για Επενδυτικές Δαπάνες και Κεφάλαια Κίνησης, με 3ετή επιδότηση επιτοκίου ύψους 3%.

- Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδυτικών Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που παρέχει εγγύηση έως 80%, 2ετή επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% για δάνεια από 50.000 ευρώ έως 16.500.000 ευρώ (άρθρο 21 παρ.3 Καν. (ΕΕ) 651/2014) ή από 50.000 ευρώ έως 1.400.000 ευρώ (άρθρο 21 παρ.18 Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Η λειτουργία της πλατφόρμας KYC powered by HDB διασφαλίζει την ταχύτερη, διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτήσεων, ενισχύοντας τη συνεργασία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με τις επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη μετάβαση σε μία δίκαιη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη οικονομία.



Πηγή: skai.gr

