ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 4,1% του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Μείωση 4,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2023, έναντι μείωσης 6,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 με το 2022.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 4,5 του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

Αύξηση κατά 41,1% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Μείωση κατά 14,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Αύξηση κατά 2% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 23,6% τον Αύγουστο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024.

