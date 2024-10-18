ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 4,1% του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Μείωση 4,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2023, έναντι μείωσης 6,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 με το 2022.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
- Μείωση κατά 4,5 του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.
- Αύξηση κατά 41,1% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
- Μείωση κατά 14,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.
- Αύξηση κατά 2% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 23,6% τον Αύγουστο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.