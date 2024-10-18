Intrum: Καταθέτει αίτημα προστασίας από πτώχευση - Καμία επίπτωση στην Ελλάδα

Αίτημα προστασίας από πτώχευση, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Chapter 11, θα καταθέσει στις ΗΠΑ η Intrum, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης και είσπραξης οφειλών της Ευρώπης, σύμφωνα με το Reuters.

Η εταιρεία, καταθέτει το αίτημα εθελοντικά, όπως αναφέρεται, σε μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης του δανεισμού της. Η Intrum βρίσκεται σε δεινή θέση καθώς η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, αλλά και τα σε υψηλά δυο δεκαετιών επιτόκια, δημιούργησαν ένα κύμα κόκκινων δανείων, με αποτέλεσμα να ενταθούν οι ανησυχίες για το καθαρό της χρέος το οποίο έφτασε στα 4,69 δισ. δολ. στα τέλη Ιουνίου.

«Η Intrum εκτιμά ότι θα βγει από τη διαδικασία του Chapter 11 και τη διαδικασία αναδιοργάνωσης της σουηδικής εταιρείας με επαρκή ρευστότητα για να υλοποιήσει το επιχειρηματικό της σχέδιο, αλλά και σε κατάλληλη θέση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επιτυχία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Οι μετοχές της Intrum καταγράφουν πτώση 2,8% στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης όπου διαπραγματεύονται.

Η Intrum είχε κερδίσει την υποστήριξη για την αναδιάρθρωση του χρέους από το 73% των ομολογιούχων της, ποσοστό το οποίο καλύπτει τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία του Chapter 11, αλλά είναι μικρότερο από το 75% που απαιτείται για να πληροί τις προϋποθέσεις για μια απλούστερη διαδικασία σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο ή το όριο του 90% για μια πλήρως εθελοντική διαδικασία.

Η εταιρεία προβλέπει ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία για το Chapter 11 έως τα μέσα Νοεμβρίου και εκτιμά ότι θα λάβει έγκριση για το σχέδιο αναδιάρθρωσης έως τα τέλη του έτους, προσθέτοντας, με την αναδιάρθρωση να υλοποιείται κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους.

Δεν επηρεάζεται η Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης και αναχρηματοδότησης του Ομίλου δεν επηρεάζει τη δραστηριότητά του – και τη δραστηριότητα της Intrum στην Ελλάδα, η οποία καταγράφει σταθερά υψηλές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα.

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της Intrum στην Ελλάδα για τη χρήση 2023 ανήλθε σε 223 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία προσφέρει βιώσιμες λύσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, ενώ σε ποσοστό άνω του 90% των υποθέσεων εφαρμόζονται συναινετικές λύσεις. Στη διαδικασία ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, στην πολυπληθέστερη κατηγορία ρυθμίσεων (οφειλές άνω 250.000 ευρώ, η εγκρισιμότητα ανέρχεται σε >80%).

Πηγή: skai.gr

