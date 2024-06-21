Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές τεχνολογίας να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 10:15 ώρα Ελλάδας, με τον υποδείκτη τεχνολογίας να υποχωρεί 0,6% ύστερα από άνοδο σχεδόν 2% κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς οδεύει προς μέτρια κέρδη σε εβδομαδιαία βάση, ύστερα από πτώση άνω του 2% την περασμένη εβδομάδα όταν στις αγορές δημιουργήθηκε αναταραχή μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που προκήρυξε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

