Με δύναμη πυρός άνω των 3 δισ. ευρώ για νέα έργα, το μεγαλύτερο και πλέον αποδοτικό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με εξασφαλισμένα μερίσματα άνω των 10 δισ. ευρώ και κατασκευαστικό ανεκτέλεστο άνω των 5 δισ. ευρώ, ανέτειλε η επόμενη ημέρα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά το mega deal για την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στη Masdar.

Κεφαλαιοποιώντας υπεραξίες που ανέπτυσσε για πάνω από δυο δεκαετίες στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επισημοποιώντας χθες ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά deals στην ιστορία του ΧΑ, συνολικής αξίας 3,2 δισ. ευρώ, καθίσταται πλέον ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον κλάδο υποδομών και παραχωρήσεων.

Η πώληση του 36,6% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, φέρνει στο ήδη πολύ ισχυρό ταμείο επιπλέον ρευστότητα 900 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος για τη χρήση 2023). Λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα ταμειακά διαθέσιμα της μητρικής εταιρείας, τα αναμενόμενα μερίσματα από το σύνολο των έργων που βρίσκονται ή θα μπουν σε λειτουργία τα αμέσως επόμενα χρόνια αλλά και τα ήδη εξασφαλισμένα περιθώρια επιπλέον μόχλευσης, η συνολική επενδυτική ισχύς του Ομίλου ξεπερνάει τα 3 δισ. ευρώ.

Ποσό 2 δισ. ευρώ για νέα projects

Συνεπώς, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θωρακίζεται με ένα οπλοστάσιο σημαντικότατων επιπλέον ιδίων κεφαλαίων άνω των 2 δισ. ευρώ αποκλειστικά για διεκδίκηση νέων μεγάλων έργων στις υποδομές και τις παραχωρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού για όλα τα μεγάλα projects στα όποια είχε ήδη επικρατήσει μέσω διεθνών διαγωνισμών ο Όμιλος (π.χ. Αττική Οδός, Εγνατία Οδός, Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης κλπ.) είχαν ήδη εξασφαλιστεί, τόσο οι χρηματοδοτικές γραμμές όσο και η ίδια συμμετοχή, πριν το deal με τη Masdar.

Επιπλέον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά ακόμη πιο ελκυστικό χρηματοδοτικό προφίλ, αφού πλέον αφαιρούνται από το συνολικό δανεισμό της περίπου 1,1 δισ. ευρώ, που αφορούσαν σε γραμμές χρηματοδότησης του εντατικού επενδυτικού πλάνου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, και οι οποίες πλέον δεν συνυπολογίζονται στον δανεισμό του Ομίλου. Αποτέλεσμα είναι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (Pro-Forma) να μηδενιστεί. Παράλληλα, η μητρική εταιρεία πλέον θα διαθέτει καθαρό ταμείο (net cash) 500 εκατ. ευρώ, ενώ όλος ο υπόλοιπος δανεισμός θα αφορά σε χρηματοδοτήσεις παραχωρήσεων (κυρίως αυτοκινητοδρόμων) χωρίς αναγωγή στη μητρική, δηλαδή έργων που εξυπηρετούν τα δάνειά τους μέσω προβλέψιμων και σταθερών ταμειακών ροών σε βάθος 25-30 χρόνων από τα έσοδά τους (διόδια).

Με διψήφιο ρυθμό η αύξηση της κερδοφορίας

Και σε επίπεδο κερδοφορίας όμως, αναμένεται αντιστάθμιση της συνεισφοράς της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Συγκεκριμένα, η κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA αλλά και Net Income θα συνεχίσει να αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό τα επόμενα χρόνια από τη λειτουργία των νέων επενδύσεων του Ομίλου και θα ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ λειτουργικής κερδοφορίας εντός των επόμενων 5 ετών (2028).

Όσον αφορά στις ταμειακές ροές, η μητρική εταιρεία από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή λάμβανε κάθε χρόνο μέρισμα της τάξης των 15-16 εκατ. ευρώ. Για το 2023 τα συνολικά μερίσματα/επιστροφές κεφαλαίου/αποπληρωμές ενδοομιλικών δανείων ξεπέρασαν τα 200 εκατ. (με το μέρισμα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή να αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 10% των συνολικών ταμειακών ροών), ένα ποσό που αναμένεται να κινηθεί αυξανόμενο τα επόμενα χρόνια καθώς ωριμάζουν τα επενδυτικά έργα του Ομίλου.

Κίνηση «ματ» σε ιδανικό timing

Η πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργεαική δεν είναι μία μεμονωμένη κίνηση, ούτε είναι απλά απόρροια της ευκαιρίας να πωληθεί σε ένα ελκυστικό τίμημα ο «πράσινος» βραχίονας του Ομίλου. Αντιθέτως, αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου στρατηγικού πλάνου που υλοποιεί αθόρυβα εδώ και χρόνια ο Γιώργος Περιστέρης, με στόχο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μετεξελιχθεί από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αρχικά και τον μεγαλύτερο παραγωγό καθαρής ενέργειας μετέπειτα, σε έναν πλήρως καθετοποιημένο όμιλο, με το μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υποδομών και παραχωρήσεων όχι μόνο πια σε ελληνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Όπως δήλωσε και κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων ο ισχυρός άνδρας του ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γ. Περιστέρης, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή "ήταν, είναι και θα είναι η εταιρεία που απέδειξε ότι οι ΑΠΕ είναι το μέλλον της ενέργειας για τη χώρα μας" ενώ αποκάλυψε πως η εταιρεία είχε υπάρξει αποδέκτης πολλών και διαφορετικών προτάσεων τα τελευταία χρόνια."

Ταυτόχρονα, το νέο growth story της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό που αναζητά η διεθνής επενδυτική κοινότητα πλέον: ξεκάθαρη στόχευση, αποτελεσματική διάρθρωση, καθετοποίηση με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο κατασκευαστικής τεχνογνωσίας αλλά και εξειδικευμένης γνώσης στη μελέτη, χρηματοδότηση, υλοποίηση και λειτουργία μεγάλων έργων υποδομών, καθώς και υγιή θεμελιώδη, βασιζόμενα σε γερό ταμείο, δανεισμό χωρίς αναγωγή στη μητρική και προβλέψιμες, σταθερές και ισχυρές ταμειακές ροές σε βάθος δεκαετιών.

Άλλωστε, η πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα επιτρέψει την επιτάχυνση της σταδιακής αύξησης του μερίσματος για τους μετόχους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε υψηλότερα επίπεδα, σε συνδυασμό και με την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, γεγονός που την καθιστά ακόμα πιο ελκυστική σε μεγάλους ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το mega play σε υποδομές και παραχωρήσεις

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κάνει το συγκεκριμένο άλμα προς το μέλλον ακριβώς τη στιγμή που αποκρυσταλλώνεται η ευκαιρία για επενδύσεις σε υποδομές στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με υψηλές αποδόσεις, έχοντας τοποθετηθεί ήδη στρατηγικά σε ένα κλάδο όπου έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεδομένης της καθετοποίησης που έχει αλλά και της δυνατότητας της να ελέγχει κάθε στάδιο ρίσκου του έργου. Βάσει πρόσφατων μελετών (ΙΟΒΕ, PWC), στον τομέα των υποδομών στην Ελλάδα τα αμέσως επόμενα χρόνια αναμένονται δημοπρατήσεις έργων συνολικής αξίας 40-50 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι παρόμοιες θετικές προοπτικές παρουσιάζονται και σε γειτονικές αγορές όπως Βαλκάνια και ΝΑ Ευρώπη, καθώς καταγράφεται σημαντική ανάγκη καίριων υποδομών και ταυτόχρονα ισχυρή βούληση για σημαντικές επενδύσεις με στόχο τη σύγκλιση με το επίπεδο των υποδομών στη δυτική Ευρώπη.

Οι «άσοι» σε απορρίμματα και αντλητικά έργα

Στα «ψιλά» γράμματα του deal με τη Masdar κρύβονται και μερικοί «άσοι». Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει ότι πωλείται μόνο η δραστηριότητα της παραγωγής καθαρής ενέργειας, και στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα περάσουν μία σειρά από άλλες δραστηριότητες που είχε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, όπως η διαχείριση απορριμμάτων (π.χ. στις Περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου), δηλαδή δραστηριότητες που κουμπώνουν απόλυτα στο χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων του Ομίλου. Ειδικά στη διαχείριση απορριμμάτων, υπενθυμίζεται ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να δημοπρατηθούν έργα άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Τέλος, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έχει δικαίωμα να αγοράσει (call option) ποσοστό 50% σε συγκεκριμένα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμίευσης και υπεράκτια αιολικά) συνολικής ισχύος περίπου 3,0 GW. Η συμφωνία ακόμα περιλαμβάνει put option σχετικά με το έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας, που προβλέπει ότι η Masdar θα έχει δικαίωμα να πωλήσει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - Αντλησιοταμίευση Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (100% θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή). Με αυτό τον τρόπο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί το δικαίωμα για μια πολύ ισχυρή παρουσία σε εμβληματικά έργα ενεργειακών υποδομών, σημαντικού μεγέθους και με μεγάλο κατασκευαστικό αντικείμενο.



Πηγή: skai.gr

