«Βουτιά» 7,7% στις εξαγωγές της Γερμανίας προς τις ΗΠΑ τον Μάιο

Πτώση μεγαλύτερη των εκτιμήσεων της αγοράς κατέγραψαν οι εξαγωγές της Γερμανίας τον Μάιο, καθώς η ζήτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες συρρικνώθηκε μετά από μήνες ισχυρής ανόδου υπό τον φόβο των δασμών του Τραμπ.

Ειδικότερα, οι γερμανικές εξαγωγές υποχώρησαν κατά 1,4% τον Μάιο, σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας. Οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters περίμεναν μικρή υποχώρηση κατά 0,2%.

Το εμπορικό ισοζύγιο τον ίδιο μήνα εμφάνισε πλεόνασμα 18,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση από τα 15,7 δισ. ευρώ του Απριλίου.

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ μειώθηκαν κατά 2,2% τον Μάιο, ενώ οι εξαγωγές αγαθών σε χώρες εκτός μπλοκ υποχώρησαν κατά 0,3%.

Ωστόσο, οι εξαγωγές αγαθών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν «βουτιά» 7,7% σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Επίσης οι εξαγωγές στην Κίνα μειώθηκαν κατά 2,9%.



Πηγή: skai.gr

