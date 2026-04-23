Αύξηση 2,5% του Δείκτη Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών το Α' τρίμηνο του 2026

Αύξηση 2,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών για το Α΄ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με τον  αντίστοιχο δείκτη του Α΄τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση  των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 
Επιπλέον, ο Γενικός Δείκτης κατά το Α΄ τρίμηνο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,1%,  έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 - Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου  Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,3%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα  προηγούμενα δωδεκάμηνα. 
 

