Αύξηση 2,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών για το Α΄ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.



Επιπλέον, ο Γενικός Δείκτης κατά το Α΄ τρίμηνο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 - Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,3%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.



Πηγή: skai.gr

