Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ το Ιράν συνεχίζει να μεταφέρει πετρέλαιο στην Κίνα

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ έχει διαταράξει τη λειτουργία του πετρελαϊκού τομέα της χώρας, ωστόσο τα φορτία συνεχίζουν να κατευθύνονται προς την Κίνα.

Η εταιρεία ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Kpler υπολόγισε ότι η ροή αργού πετρελαίου από το Ιράν προς την Κίνα ανήλθε σε 985.000 βαρέλια την ημέρα κατά το πρώτο μισό του Απριλίου. Από τότε, η ροή αυτή δεν έχει διακοπεί, ανέφερε η Kpler.

Στο Τζασκ, έναν ιρανικό τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου που παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ, τα αποθέματα έχουν φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 5,8 εκατομμυρίων βαρελιών, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα.

Τα δεξαμενόπλοια φορτωμένα με πετρέλαιο μπορούν να εξέρχονται από τον τερματικό σταθμό του Τζασκ προς τον Κόλπο του Ομάν χωρίς να διέρχονται από το Στενό.

«Ο αποκλεισμός έχει διαταράξει την παραγωγή πετρελαίου, αλλά δεν την έχει καταστρέψει», συμπεραίνει η Kpler.

Πηγή: skai.gr

