ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,5% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Σεπτέμβριο

Αύξηση 2,5% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Σεπτέμβριο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 5,2%.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2023, έναντι αύξησης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 με το 2022.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
Από την αύξηση:
- Κατά 9,6% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.
- Κατά 5,2% του δείκτη μεταποίησης. Σε αυτό συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στις εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (23,7%), στη βιομηχανία δέρματος (23,2%), στην ποτοποιία (14,8%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων (14,1%) και στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (13,6%).
- Κατά 4,4% του δείκτη παροχής νερού.
Από τη μείωση:
- Κατά 8,9% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Σε μέσα επίπεδα το 9μηνο εφέτος, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2023.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,1% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024.
