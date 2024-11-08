ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,5% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Σεπτέμβριο

Αύξηση 2,5% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Σεπτέμβριο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 5,2%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2023, έναντι αύξησης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 με το 2022.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

Κατά 9,6% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

Κατά 5,2% του δείκτη μεταποίησης. Σε αυτό συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στις εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (23,7%), στη βιομηχανία δέρματος (23,2%), στην ποτοποιία (14,8%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων (14,1%) και στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (13,6%).

Κατά 4,4% του δείκτη παροχής νερού.

Από τη μείωση:

Κατά 8,9% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε μέσα επίπεδα το 9μηνο εφέτος, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2023.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,1% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.