Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Β ́ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β ́τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,3%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Β ́ τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Α ́ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 - Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 - Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 3,0% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Β ́τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β ́τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,8%, έναντι αύξησης 3,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023. Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 2,8%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 3,1% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 2,2%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Β ́ τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Α ́ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 0,4% οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,5% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,4%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 - Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 - Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,3%, έναντι αύξησης 4,5% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

