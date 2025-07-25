Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 5,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 - Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 - Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,5%, έναντι αύξησης 6,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο

δείκτη του Ιουνίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,9%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών

κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2025 σε σύγκριση με τον Μάιο 2025

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο

δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2% (Πίνακας 2). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών

κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

