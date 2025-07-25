Ισχυρό δεύτερο τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες αναμένει η Euroxx, εν αναμονή της ανακοίνωσης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων τους την επόμενη εβδομάδα.

Την αρχή κάνει την Τετάρτη η Πειραιώς, την Πέμπτη ακολουθούν Εθνική και Eurobank και την Παρασκευή η Alpha Bank.

Oι Eurobank και Πειραιώς είναι οι δύο κορυφαίες προτιμήσεις για τους αναλυτές της Euroxx.

Πηγή: skai.gr

