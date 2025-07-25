Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Euroxx: Ισχυρό δεύτερο τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες - Ποιες είναι οι κορυφαίες επιλογές

Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνονται τα εξαμηνιαία αποτελέσματα - Την αρχή κάνει η Πειραιώς την Τετάρτη και ακολουθούν Εθνική, Eurobank και Alpha Bank

Τράπεζες

Ισχυρό δεύτερο τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες αναμένει η Euroxx, εν αναμονή της ανακοίνωσης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων τους την επόμενη εβδομάδα.

Την αρχή κάνει την Τετάρτη η Πειραιώς, την Πέμπτη ακολουθούν Εθνική και Eurobank και την Παρασκευή η Alpha Bank.

Eurobank και Πειραιώς είναι οι δύο κορυφαίες προτιμήσεις για τους αναλυτές της Euroxx.

Euroxx

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τράπεζες αποτελέσματα Τράπεζα Πειραιώς Eurobank
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark