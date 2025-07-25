Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) σχετικά με την πρόταση αναταξινόμησης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε «Ανεπτυγμένη Αγορά», από την τρέχουσα κατηγορία «Αναδυόμενη Αγορά».

Αυτή η απόφαση, που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής των δεικτών του Σεπτεμβρίου 2026, αντικατοπτρίζει τη σταθερή πρόοδο και την ισχυρή δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς τα τελευταία χρόνια, η οποία χαρακτηρίζεται από τη βελτίωση όλων των βασικών μεγεθών της και την ολοένα αυξανόμενη εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος δήλωσε: «Η πρόταση της S&P DJI για την αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά είναι ένα ιστορικό ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών και την οικονομία μας συνολικά. Επιβεβαιώνει τη συνεπή στρατηγική μας για την αναβάθμιση της αγοράς και την ενίσχυση της ελκυστικότητάς της και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών, να προσελκύσει νέα κεφάλαια και να διευρύνει τις ευκαιρίες για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις. Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά για την πλήρη αξιοποίηση αυτού του σημαντικού βήματος, προς όφελος όλων των συμμετεχόντων της αγοράς και της εθνικής οικονομίας».

Η αναβάθμιση σε «Ανεπτυγμένη Αγορά», όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να λειτουργήσει ως ισχυρός μοχλός προσέλκυσης νέων επενδύσεων από ένα ευρύτερο φάσμα θεσμικών επενδυτών που εστιάζουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές, και να προσδώσει περαιτέρω ώθηση στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σημειώνεται ότι ο οίκος S&P DJI είναι ο πρώτος από τους τρεις οίκους αξιολόγησης που έχουν εντάξει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε λίστα παρακολούθησης (watch list) που προχωρά στην ανακοίνωση συγκεκριμένης ημερομηνίας για την τελική αναταξινόμησή του σε Ανεπτυγμένη Αγορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.