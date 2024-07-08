Σε μία συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της ακεραιότητας των χρηματαγορών στην Κίνα, οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποίησαν ένα δυναμικό πλαίσιο για τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής απάτης, αλλά και την ενίσχυση της πειθαρχίας του πλαισίου των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, τη κινεζική κεντρική τράπεζα, την Εθνική Υπηρεσία Οικονομικών Κανονισμών, αλλά και την Επιτροπή Διαχείρισης Κρατικής Περιουσίας του Κρατικού Συμβουλίου.

Η ίδια εγκύκλιος υπογραμμίζει τη διαρκή καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων εντός των χρηματαγορών, συμπεριλαμβανομένης και της παράνομης έκδοσης μετοχών και ομολόγων, καλώντας για τη δυναμική ενίσχυση της επανεξέτασης των μηχανισμών που διέπουν την έκδοση και τη διαχείριση των χρεογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.