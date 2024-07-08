Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στη διακεκαυμένη ζώνη της διαπόμπευσης μπαίνουν από αύριο Τρίτη όσοι έχουν οφειλές προς την εφορία οι οποίες ξεπερνούν τις 150.000€. Είτε στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου είτε στη θυρίδα τους στο taxis, θα δεχθούν ένα τελεσίγραφο σύμφωνα με το οποίο έχουν στη διάθεση τους 15 ημέρες, έως τις 24 Ιουλίου, για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους η ακόμη καλύτερα να τις εξοφλήσουν. Ειδάλλως στις 31 Ιουλίου – μετά και την παράταση που δόθηκε - τα στοιχεία τους «θα κρεμαστούν στα μανταλάκια».



Η λίστα των οφειλετών αριθμεί αυτήν τη στιγμή σύμφωνα με πληροφορίες περί τις 27.000. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους που ξεπερνούν τις 150.000€ για τον καθένα βρίσκονται σε καθυστέρηση καταβολής άνω του έτους. Επομένως η λίστα περιλαμβάνει τις οφειλές που γεννήθηκαν πριν το ημερολογιακό έτος της ημερομηνίας δημοσίευσης.



Οφειλές υπάρχουν και προς τον ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ μάλιστα η λίστα είναι μεγαλύτερη , περίπου 35.000, με τον ΕΦΚΑ να έχει ξεκινήσει τις ειδοποιήσεις – και συνεχίζει φυσικά – εδώ και κάποιες ημέρες. Κι εδώ το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, αν δεν ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν θα δουν το όνομα τους να δημοσιεύεται. Αυτοί οι 62.000 περίπου μεγαλοοφειλέτες και των 2 κατηγοριών αποτελούν μόλις το 1% του συνόλου , όμως κατέχουν το 90% των χρεών προς το Δημόσιο, περίπου δηλαδή 125δισ€.



Στη λίστα των «στιγματισμένων», εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία που θα αναγράφονται θα είναι ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η βασική οφειλή και τα συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.



Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα θα αναγράφονται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α. και το μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.



Εκτός λίστας και με βάση το ισχύον πλαίσιο, θα μείνουν οι εξής οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα κριτήρια:

οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.



Πάντως ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή ακόμη και διαγραφής των στοιχείων είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα του οφειλέτη.



Η διαδικασία της δημοσιοποίησης των στοιχείων ξεκίνησε το 2017. Πάγωσε το 2020 λόγω της πανδημίας και επανεκκίνησε πέρυσι. Πέρυσι στην δημοσιότητα δόθηκε μια λίστα με 27.000 ΑΦΜ, αν και είχαν ενταχθεί πολλές επιχειρήσεις είτε κλειστές είτε πτωχευμένες, με χρέη που παρότι ανεπίδεκτα είσπραξης εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στον όγκο των ληξιπρόθεσμων.

Πηγή: skai.gr

