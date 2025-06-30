Με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, ειδικοί και ηγέτες από όλο τον κόσμο συναντώνται από σήμερα στην Ισπανία σε μια διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, που πλήττεται από τις παγκόσμιες κρίσεις και τη δραστική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας που προσφέρουν οι ΗΠΑ - οι οποίες δε θα πάρουν μέρος στη διεθνή συνάντηση.

Τουλάχιστον 50 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να παραστούν στην τετραήμερη Διεθνή Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης (FfD4) που διεξάγεται στη Σεβίλλη, παρουσία του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και 4.000 εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Μεταξύ των ηγετών που θα βρεθούν στη Σεβίλλη, που πλήττεται από κύμα καύσωνα, είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Σενεγαλέζος Μπασιρού Ντιομαγιέ Φαγιέ και ο Κολομβιανός Γκουστάβο Πέτρο. Ο Νοτιοαφρικανός ομόλογός τους Σίριλ Ραμαφόζα ακύρωσε τη συμμετοχή του για λόγους εσωτερικής πολιτικής.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους δεν θα στείλουν κανέναν αντιπρόσωπο. Η Ουάσινγκτον αποφάσισε στα μέσα Ιουνίου να αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων λόγω διαφωνιών σχετικά με το κείμενο που υποβλήθηκε στις αντιπροσωπείες, το οποίο εκτίμησε ότι παραβιάζει την «κυριαρχία» της και δημιουργεί «διπλές» δομές.

Welcoming and family photo of the FFD4 https://t.co/eNbcRF6ysH — Reuters (@Reuters) June 30, 2025

Γιατί αυτή η Διάσκεψη είναι σημαντική

Στόχος της φετινής FfD4 είναι να βρεθούν λύσεις για τις χώρες του παγκόσμιου νότου, που είναι αντιμέτωπες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με «ελλείψεις χρηματοδότησης οι οποίες εκτιμώνται στα 4 τρισεκ. δολάρια ετησίως», προκειμένου να τηρηθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης.

Αυτή η διάσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα ζοφερή περίοδο για την αναπτυξιακή βοήθεια, καθώς έχει πληγεί σοβαρά από τις περικοπές στην ανθρωπιστική βοήθεια που αποφάσισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταργώντας το 83% της χρηματοδότησης για προγράμματα διεθνούς βοήθειας μέσω της υπηρεσίας ανάπτυξης USAID.

Με 63 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 οι ΗΠΑ ήταν οι σημαντικότεροι δωρητές για πολλούς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικές δυσκολίες, ειδικά καθώς και άλλες χώρες – όπως η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία-- έχουν επίσης προχωρήσει σε περικοπές.

«Οι κυβερνήσεις των πλούσιων χωρών κάνουν τις μεγαλύτερες περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια από το 1960», κατήγγειλε την Παρασκευή η ΜΚΟ Oxfam, η οποία ανησυχεί για το γεγονός ότι οι χώρες του νότου «αποκλίνουν τραγικά» από την αναπτυξιακή τους «πορεία».

Για τις ενδιαφερόμενες χώρες, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη δεδομένου ότι το δημόσιο χρέος τους έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την κρίση της Covid-19. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το χρέος των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών έχει τριπλασιαστεί σε διάστημα 15 ετών και 3,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε χώρες που δαπανούν περισσότερα για την αποπληρωμή του χρέους τους παρά για την υγεία ή την εκπαίδευση.

«Πρέπει να κοιτάξουμε την αλήθεια κατάματα: πολλές δεσμεύσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες», ενώ «ο κόσμος αντιμετωπίζει σεισμικά σοκ που καθιστούν πιο δύσκολη την επίλυση των οικονομικών προκλήσεων», τόνισε ο Γκουτέρες, αναφερόμενος στις πολλές παγκόσμιες συγκρούσεις.

«Σε αυτό το ταραγμένο πλαίσιο δεν μπορούμε να αφήσουμε τις φιλοδοξίες μας να εξασθενίσουν», επέμεινε.

Η «Δέσμευση της Σεβίλλης»

Η «Δέσμευση της Σεβίλλης», η οποία θα υιοθετηθεί στο τέλος της διάσκεψης, ζητά την αναθεώρηση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής, κυρίως επιτρέποντας στις χώρες του νότου μεγαλύτερη συμμετοχή στους διεθνείς θεσμούς και απαιτώντας καλύτερη συνεργασία κατά της φοροδιαφυγής.

Αυτό το κείμενο των 38 σελίδων, το οποίο θα συμπληρωθεί από μονομερείς ανακοινώσεις στο πλαίσιο μιας «Πλατφόρμας Δράσης της Σεβίλλης», θα χρησιμεύσει ως σχέδιο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης κατά τα επόμενα δέκα χρόνια.

Αν και έχει πολιτικό χαρακτήρα, δεν θα είναι νομικά δεσμευτικό.

Αυτό αποτελεί πηγή δυσαρέσκειας για τις ΜΚΟ, οι οποίες έχουν ήδη ενοχληθεί από την έλλειψη – όπως καταγγέλλουν - αλληλεγγύης από τις πλουσιότερες χώρες. «Ο παγκόσμιος βορράς συνεχίζει να μπλοκάρει τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν είναι ηγεσία, είναι άρνηση», επέκρινε η Μαριάνα Πάολι στέλεχος της Christian Aid.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.