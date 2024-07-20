Ελληνικός Χρυσός: Η μεταλλευτική δραστηριότητα πηγή περιφερειακής ανάπτυξης και ευημερίας

Η μεταλλευτική δραστηριότητα ανέκαθεν αποτελούσε σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη περιφερειών που φιλοξενούν επιχειρήσεις του κλάδου. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση διαδραματίζουν τα μεταλλευτικά τέλη, τα οποία οι εταιρείες οφείλουν να καταβάλλουν στο κράτος, με ένα μέρος τους να κατευθύνεται στους Δήμους εντός των οποίων ασκείται η μεταλλευτική δραστηριότητα.

Ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει αυτήν την πραγματικότητα είναι ο Δήμος Αριστοτέλη στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, που για πολλούς θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πλέον ευνοημένος στη χώρα, λόγω των σημαντικών πόρων που λαμβάνει κάθε χρόνο από τη δραστηριότητα που ασκεί η Ελληνικός Χρυσός εντός των ορίων του. Η μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην περιοχή, αλλά και μια σημαντική πηγή δημιουργίας άμεσου και έμμεσου εισοδήματος για την τοπική κοινωνία και τα ταμεία του Δήμου.

Μόνο για το 2023, ο Δήμος Αριστοτέλη εισέπραξε 3,5 εκατ. ευρώ από τα μεταλλευτικά τέλη της εταιρείας, κάτι που αποτελεί το 95,6% του συνόλου των μεταλλευτικών τελών που αποδόθηκαν υπέρ Δήμων σε όλη την Ελλάδα. Το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό έσοδο για έναν μικρό δήμο της Περιφέρειας αξιοποιείται για την ενίσχυση των βασικών υποδομών του, καθώς και για αναπτυξιακά έργα που θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές, ακόμη και μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός δεν περιορίζεται μόνο στην καταβολή των μεταλλευτικών τελών. Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία, προκειμένου να διασφαλίσει την υλοποίηση δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προτεραιότητες της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, την τελευταία δεκαετία η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 28 εκατ. ευρώ σε κοινωνικές επενδύσεις που αφορούν την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την υγεία, τον πολιτισμό κ.ά. Επιπλέον, έχει δεσμευτεί μέσω της Επενδυτικής Συμφωνίας της με το Ελληνικό Δημόσιο για την υλοποίηση εμβληματικών έργων κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, αξίας 80 εκατ. δολαρίων σε βάθος 25ετίας.

Εξίσου σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της Ελληνικός Χρυσός στην απασχόληση. Συνολικά, απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.900 εργαζόμενους, έχοντας σημειώσει από το 2022, 28% αύξηση σε θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 9 στους 10 εργαζόμενους στην εταιρεία προέρχεται από την τοπική κοινωνία, καθώς η εταιρεία δίνει διαχρονικά προτεραιότητα στο ντόπιο δυναμικό, ενώ περίπου το 50% των εργολαβικά απασχολούμενων στην κατασκευή του έργου των Σκουριών έχουν μετεγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή.

Η κατασκευαστική φάση του έργου, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ήδη δημιουργήσει 600 νέες θέσεις εργασίας, αριθμός που πολύ σύντομα αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια όταν στις θέσεις που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου, θα προστίθενται σταδιακά αυτές που θα αφορούν στη λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου μεταλλείου. Συνολικά, η πλήρης ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας αναμένεται να δημιουργήσει 3.000 θέσεις εργασίας, προσφέροντας στους κατοίκους της περιοχής ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών σε διάφορες ειδικότητες.

Νέοι εργαζόμενοι στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη δεκαετή οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα και την ύφεση στις αμοιβές, η Ελληνικός Χρυσός αύξησε σταθερά το επίπεδο αμοιβών των εργαζομένων της, που από το 2012 αυξήθηκαν 30% (2,4% ετήσιος ρυθμός αύξησης σε σχέση με την πτώση 3,7% του εθνικού εισοδήματος). Ακόμα, καταβάλλει κάθε χρόνο στο προσωπικό της υψηλότατο μπόνους παραγωγικότητας, που το 2023 ανήλθε σε 5,1 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση της απασχόλησης και μάλιστα με ανταγωνιστικές αποδοχές, καθώς και τα παρεχόμενα οφέλη από την εταιρεία οδηγούν και σε ανάλογη ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού της περιοχής και συνακόλουθα σε τόνωση της τοπικής οικονομίας και στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Ενδεικτικό επίσης είναι ότι κατά την τελευταία διετία, οι δαπάνες προμηθειών της Ελληνικός Χρυσός για αγαθά και υπηρεσίες από τοπικούς προμηθευτές ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ.

Η πολυεπίπεδη συμβολή της εταιρείας στην περιοχή αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα του πως η μεταλλευτική δραστηριότητα, όταν υλοποιείται με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και ευημερίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.