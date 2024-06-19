Σύμφωνα με την έκθεση μεταμνημονιακης εποπτείας της Κομισιόν για την Ελλάδα, η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας αναμένεται να επιταχυνθεί ελαφρά, με την ανάπτυξη να συνεχίζει να υπερβαίνει το μακροπρόθεσμο δυναμικό το 2024- 2025.

Όπως σημειώνει η Επιτροπή, μετά από μια περίοδο σταθερών ρυθμών πληθωρισμού από τα μέσα του 2023, ο δείκτης αναμένεται να μειωθεί με μέτριο ρυθμό φθάνοντας στο 2,8% το 2024 και στο 2,1% το 2025. Παράλληλα, η Ελλάδα διατηρεί την ικανότητα να εξυπηρετήσει το χρέος της. Η Ελλάδα αναβαθμίστηκε σε επενδυτική βαθμίδα από τρίτο μεγάλο οίκο αξιολόγησης τον Δεκέμβριο του 2023.

Στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα διατηρεί την ικανότητα να εξυπηρετήσει το χρέος της, καταλήγει η τέταρτη μεταμνημονιακή έκθεση επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η Ελλάδα διατηρεί την ικανότητα να εξυπηρετήσει το χρέος της. Η Ελλάδα αναβαθμίστηκε σε επενδυτική βαθμίδα από τρίτο μεγάλο οίκο αξιολόγησης τον Δεκέμβριο του 2023», τονίζει η έκθεση της Επιτροπής. Σύμφωνα με την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, η Ελλάδα θεωρείται ότι αντιμετωπίζει χαμηλούς κινδύνους βραχυπρόθεσμα, υψηλούς κινδύνους μεσοπρόθεσμα και χαμηλούς κινδύνους μακροπρόθεσμα. Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου για το 2024 και το 2025 είναι χαμηλές, λόγω των προβλεπόμενων πρωτογενών πλεονασμάτων και της μέτριας απόσβεσης του χρέους, η οποία οφείλεται επίσης στην προηγούμενη μερική προπληρωμή του ελληνικού δανείου. «Η Ελλάδα διατηρεί ένα σημαντικό απόθεμα μετρητών και έχει διατηρήσει συνεχή πρόσβαση στην αγορά, εν μέσω περιορισμένων περιθωρίων αποδόσεων, μετά από πρόσφατες αναβαθμίσεις σε επενδυτική βαθμίδα», τονίζει η Επιτροπή.

Η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει, ακόμα, τα εξής:

Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να επιταχυνθεί ελαφρά, με την ανάπτυξη να συνεχίζει να υπερβαίνει το μακροπρόθεσμο δυναμικό το 2024-2025. Η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 2% του πραγματικού ΑΕΠ το 2023, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ, 0,4%, επισημαίνεται στην έκθεση. Η αύξηση της παραγωγής αναμένεται να ανακτήσει δυναμική, υποστηριζόμενη από την επιτάχυνση των επενδύσεων και τη σταθερή ανάπτυξη της ιδιωτικής κατανάλωσης, φθάνοντας στο 2,2% και 2,3% το 2024 και το 2025, αντίστοιχα.

Μετά από μια περίοδο σταθερών ρυθμών πληθωρισμού από τα μέσα του 2023, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί με μέτριο ρυθμό φθάνοντας στο 2,8% το 2024 και στο 2,1% το 2025. Οι πιέσεις στις τιμές αναμένεται να υποχωρήσουν μόνο σταδιακά λόγω του συνεχούς υψηλού πληθωρισμού των τροφίμων και των σταθερών μισθών ανάπτυξη που τροφοδοτείται από τις αυστηρότερες συνθήκες της αγοράς εργασίας και την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η ανεργία προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται, αν και οι βελτιώσεις στην αγορά εργασίας αναμένεται να επιβραδυνθούν από τον ισχυρό κατακερματισμό της αγοράς εργασίας.

Παρά τη σημαντική μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2023 στο 6,3% του ΑΕΠ, παραμένει υψηλό και αναμένεται να περιοριστεί μόνο μέτρια τα επόμενα χρόνια λόγω της αναμενόμενης αύξησης των εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών εν μέσω ισχυρότερης επενδυτικής δραστηριότητας.

Το ονομαστικό έλλειμμα του προϋπολογισμού βελτιώθηκε το 2023 και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω στο 1,2% του ΑΕΠ το 2024 και στο 0,8% το 2025. Η βελτίωση το 2023 οφείλεται κυρίως στη σταδιακή κατάργηση των ενεργειακών μέτρων. Η βελτίωση και τα δύο έτη οφείλεται κυρίως στη συγκρατημένη αύξηση των τρεχουσών δαπανών. Οι αρχές έχουν λάβει ορισμένα δημοσιονομικά μέτρα το 2024, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της φορολογίας των αυτοαπασχολούμενων, τα οποία θα έχουν ελαφρώς θετικό αντίκτυπο στο συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Το συνολικό απόθεμα ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει αυξηθεί, σχεδόν εξ ολοκλήρου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών στα νοσοκομεία.

Το απόθεμα των καθυστερούμενων συντάξεων μειώθηκε περαιτέρω.

Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το 2023, λόγω κυρίως των πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι πολιτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων παλαιού τύπου εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό εντός του χρονοδιαγράμματος και πρόκειται να ολοκληρωθούν το 2024.

Η διαδικασία εκκαθάρισης των εκκρεμών υποθέσεων αφερεγγυότητας των νοικοκυριών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καθώς σχεδόν όλες οι υποθέσεις (99,5%) θα έχουν εκδικαστεί στο δικαστήρια έως τα μέσα του 2024.

Η διαδικασία για τη σύσταση του οργανισμού πώλησης και μίσθωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2024. Κατά την εκκαθάριση των εκκρεμών κρατικών εγγυήσεων, οι αρχές σχεδιάζουν να διεκπεραιώσουν όλες τις αξιώσεις έως το τέλος του 2024 και έχουν νομοθετήσει μια σειρά διατάξεων για την εξάλειψη των εναπομενόντων νομικών αβεβαιοτήτων. Ωστόσο, οι πραγματικές πληρωμές για πολλές εγγυήσεις που δίνονται σε εταιρείες θα καθυστερήσουν καθώς θα υπόκεινται σε δικαστικές αποφάσεις.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμετοχών (HCAP) σημείωσε τις καλύτερες οικονομικές της επιδόσεις από την ίδρυσή της.

Οι συναλλαγές ιδιωτικοποίησης που διαχειρίζεται το Ταμείο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε καλό δρόμο. Η αρχική δημόσια προσφορά του 30% της συμμετοχής στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών υπερκαλύφθηκε, με τις παραγγελίες των επενδυτών να υπερβαίνουν τις 11 φορές τις μετοχές που προσφέρονται.

Η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει ακόμη να ολοκληρωθεί. Η υιοθέτηση του σχετικού προεδρικού διατάγματος θα σηματοδοτήσει την εκπλήρωση της δέσμευσης πολιτικής του Eurogroup που απαιτούσε την υιοθέτηση του Κώδικα Εργατικού Δικαίου και του Κώδικα Εργατικών Ρυθμιστικών Διατάξεων για τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου και της πρόσβασης στο εργατικό δίκαιο.

Η τέταρτη αποστολή επιτήρησης στην Ελλάδα μετά το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 15 Απριλίου 2024. Συμμετείχε προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) συμμετέχει σε θέματα που σχετίζονται με το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης του, ενώ συμμετείχε και προσωπικό από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

