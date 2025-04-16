Στις αγορές βγαίνει σήμερα Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου το ελληνικό Δημόσιο με την επανέκδοση 10ετούς ομολόγου για 250 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), την Τετάρτη 16 Απριλίου θα διενεργηθεί δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,875%, λήξης 12 Μαρτίου 2029, σε άυλη μορφή.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 200 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 25 Απριλίου 2025 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (ΒΔ) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μμ), τοπική ώρα, της 16ης Απριλίου και οι οποίες ικανοποιούνται μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία. Η εν λόγω δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των ΒΔ. Για τα ομόλογα δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

