S&P: Επιβεβαίωσε για την Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα BBB- με θετική προοπτική

O οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας S&P επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ-» με θετική προοπτική.

Ο S&P ήταν ο πρώτος από τους τρεις μεγάλους αμερικανικούς οίκους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που έδωσαν επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2023 (BBB- με σταθερή προοπτική)· τον Απρίλιο αναβάθμισε την προοπτική σε θετική από σταθερή.

Ο Fitch έδωσε επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο («BBB-» με σταθερή προοπτική) και διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση τον Μάιο· αναμένεται να δημοσιοποιήσει τη νέα αξιολόγησή του τον Νοέμβριο.

Ο Moody's εξακολουθεί να αξιολογεί την Ελλάδα ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, έχοντας πάντως αναβαθμίσει την προοπτική της σε θετική τον περασμένο μήνα.

Οι αξιολογήσεις το 2024 ολοκληρώνονται τον Δεκέμβριο, με τον γερμανικό οίκο Scope Ratings, που τοποθετεί την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα («ΒΒΒ-» με σταθερή προοπτική).

Α.Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

