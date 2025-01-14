Ελληνικά Γαλακτοκομεία: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Κάμπος Χίου

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας με την επωνυμία Κάμπος Χίου Βιομηχανία Χυμών και Αναψυκτικών ΑΕ, ανακοίνωσε η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ.

«Η εταιρία μας δεσμεύεται να διαφυλάξει τα ίδια υψηλά ποιοτικά πρότυπα παραγωγής των προϊόντων που παραλαμβάνει, αξιοποιώντας τα αγνά φρούτα και την εξαιρετική πρώτη ύλη της Χίου. Η στρατηγική αυτή κίνηση ενισχύει τη θέση της εταιρίας μας στην αγορά και ανοίγει νέους δρόμους για την κατάκτηση νέων αγορών για την προσφορά μιας ευρύτερης γκάμας προϊόντων στην κατηγορία των χυμών» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η Ελληνικά Γαλακτοκομεία στοχεύει να επενδύσει περαιτέρω στην καινοτομία και το όραμα των μετόχων της «Κάμπος Χίου» και να αναδείξει την εταιρεία σε σημείο αναφοράς στην κατηγορία των χυμών, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αυτού του ιστορικού νησιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.