Πάνος Ξενοκώστας στο 6ο P-TEC: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος της νέας ενεργειακής εποχής»

Τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη ανέδειξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, μιλώντας στις εργασίες του 6ου P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation), που πραγματοποιείται στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η σύνοδος συγκεντρώνει περισσότερους από 300 εκπροσώπους διεθνών εταιρειών, τέσσερις υπουργούς της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και 25 υπουργούς Ενέργειας της Ε.Ε., με αντικείμενο τη διατλαντική συνεργασία σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας και βιομηχανικής μετάβασης.

Ο Π. Ξενοκώστας συμμετείχε στο πάνελ με θέμα «Industry perspectives - Turning vision into action», παρουσιάζοντας το σχέδιο της ONEX για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ναυπηγικού και ενεργειακού οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, η ανάταξη των ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας από το 2018 και το 2022, αντίστοιχα, «αποτελεί παράδειγμα βιομηχανικής αναγέννησης που λίγοι θα θεωρούσαν εφικτό».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ομίλου, η ενοποίηση των δύο ναυπηγείων έχει καταστήσει την ONEX τον μεγαλύτερο ναυπηγοεπισκευαστικό φορέα της χώρας, έχοντας εξυπηρετήσει περισσότερα από 800 πλοία το 2024, αριθμός-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα.

Ο ίδιος τόνισε ότι η πορεία ανάκαμψης βασίστηκε στην εμπιστοσύνη των εργαζομένων, στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, καθώς και στη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρθηκε ειδικά στο νομοθετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο επέτρεψε τη χρηματοδότηση των πρώτων μεγάλων επενδύσεων της ONEX μέσω της U.S. International Development Finance Corporation (DFC) — καθιστώντας τα ελληνικά ναυπηγεία τα πρώτα διεθνώς που έλαβαν τέτοια στήριξη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης της Ελευσίνας προχώρησαν με συντονισμένες ενέργειες της κυβέρνησης, επιτρέποντας τη μετάβαση των ναυπηγείων σε βιώσιμη λειτουργία.

Η νέα φάση επενδύσεων της ONEX περιλαμβάνει τη μετατροπή της Ελευσίνας σε ενεργειακό κόμβο υποστήριξης LNG, με κάθετη υποδομή ναυπηγικής τεχνολογίας, logistics και αποθήκευσης ενέργειας. Όπως δήλωσε, «η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει εναλλακτικό διάδρομο μεταφοράς αγαθών και ενέργειας από την Αττική προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο», επισημαίνοντας τη σημασία των επενδύσεων για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αυτονομία.

Ο Π. Ξενοκώστας αναφέρθηκε, επίσης, στις νέες τεχνολογίες SMRs (Small Modular Reactors) και FNPPs (Floating Nuclear Power Plants), τονίζοντας ότι «θα αποτελέσουν τους πυλώνες της ναυτιλίας και της ενέργειας του αύριο».

Σημείωσε, επίσης, αναφερόμενους στους διεθνείς εταίρους της Ελλάδας, ότι η συνεργασία με συμμάχους και θεσμούς «δημιουργεί σταθερές βάσεις για μια ισχυρή, τεχνολογικά εξελιγμένη και ενεργειακά αυτόνομη χώρα».

Η παρουσία του Πάνου Ξενοκώστα στο 6ο P-TEC ανέδειξε τον ρόλο της ONEX Shipyards & Technologies στη διαμόρφωση του νέου βιομηχανικού και ενεργειακού τοπίου της περιοχής, με αιχμή την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής.

